İsrail yeni işgal planını devreye soktu! 27 günde ilhak edecekler

Netanyahu’nun partisindeki bakanlar “Meclis ay sonunda tatile girmeden Batı Şeria’yı ilhak edelim” çağrısında bulundu

İsrail’de koalisyon hükûmetinin iktidar partisi Likud’un bütün bakanları, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakını talep etti. Bakanlar, Netanyahu’nun ABD ziyareti öncesinde kaleme aldıkları mektupta “Hükûmetin egemenlik hakkını uygulama kararını onaylamasının zamanı geldi” şeklinde seslenerek işgal altındaki Batı Şeria’nın ay sonuna kadar ilhak edilmesi çağrısı yaptı.

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Mektupta “İsrail’in İran’a karşı elde ettiği başarının ardından bu görev tamamlanmalı ve ülke içindeki varoluşsal tehdit ortadan kaldırılmalı, ülkenin kalbinde başka bir katliamın yaşanması önlenmelidir” ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetiminin “stratejik ortaklığı”, “desteği” ve “yardımı” ile Batı Şeria’yı ilhak zamanının geldiği iddia edilen mektupta, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail için varoluşsal bir tehlike olduğu savunuldu. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, söz konusu memnuniyetle karşıladığına işaret ederek ilhakı savundu. Smotrich, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının Batı Şeria’da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yerleşim yerlerinin İsrail’e “ilhakı için bir şans olduğunu” söylemişti.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, işgal altındaki Batı Şeria’nın “İsrail’e ilhakının zamanının geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini” savunmuştu. Levin, Batı Şeria’nın İsrail’e “ilhakına” dair tartışmalara değinerek “Bence bu dönem, mevcut sıkıntıların ötesinde, kaçırmamamız gereken tarihî bir fırsat zamanıdır” ifadesini kullanmıştı.

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TEPKİ YAĞDI

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Bu tür beyanların, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hâle getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesi olduğu vurgulandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın bütün dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükûmeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir” dedi. Mısır Dışişleri Bakanlığı da ilhak çağrılarını kınandığı duyurdu.