785 sporcu böyle katledildi! Yarısından fazlası futbolcu

İsrail’in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 785 Filistinli sporcu ve spor yöneticisi hayatını kaybetti. Filistin Federasyonu, ölenlerin 437’sinin futbolcu olduğunu açıkladı.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria’da çeşitli branşlarda faaliyet gösteren toplam 785 sporcu ve spor yöneticisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan eş-Şelebi, "İsrail’in yürüttüğü soykırım savaşı sırasında 785 sporcu, antrenör ve yönetici şehit oldu. Bunların büyük çoğunluğu Gazze Şeridi’ndeydi, 23’ü ise Batı Şeria’da yaşamını yitirdi" dedi.

Şelebi, hayatını kaybedenler arasında 437 futbolcunun da bulunduğunu, bunlardan 15’inin Batı Şeria'dan olduğunu belirtti.

SPOR TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Federasyonun oyuncu kayıt belgeleri ile Gazze'deki yerel federasyon şubesinden alınan bilgiler doğrultusunda rakamları belirlemeye çalıştıklarını kaydeden Şelebi, "Ancak hala enkaz altında kayıp olanlar var. İsrail'in ablukası ve sürekli bombardımanı nedeniyle Gazze'deki tüm bölgelere ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle açıklanan rakamlar kesinlik taşımıyor" diye konuştu.

Şelebi, İsrail saldırılarında şu ana kadar 288 spor tesisinin tamamen ya da kısmen yıkıldığını, bunların 21’inin Batı Şeria’da bulunduğunu bildirdi.

Yıkılan tesisler arasında stadyumlar, spor salonları ve kulüp binalarının yer aldığını belirten Şelebi, "İsrail'in Filistin sporuna yönelik kasıtlı saldırılarına derhal son verilmesi, Gazze ve Batı Şeria’daki sporcuların ve tesislerin korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.