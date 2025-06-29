MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani trajedinin sonlandırılarak yardım geçişlerinin derhal sağlanması ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Yapılan görüşmede Gazze’de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Bu kritik dönemde Filistinli guruplar arasında uzlaşı sağlaması hususu ele alındı.

Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak görüşülmüştür.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğu da vurgulandı.