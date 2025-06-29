Türkiye'yi açıkça hedef gösterdi! Sözde anlaşma yeniden devrede, haritada yeşil ülke sayısı artacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da imzalanan sözde Yüzyılın anlaşması yeniden devreye alınıyor. İsrail, Abraham Anlaşması ile koruma kalkanı oluşturmanın peşinde. Hazırlanan haritada yeşil renkleri artırmanın peşindeki İsrail, Türkiye'yi gri renk ile açık açık hedef gösterdi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Gazze Şeridi’ne saldırıların sona erdirilmesi, “Abraham Anlaşmalarının” genişletilmesi ve İran’ı görüşmek üzere ABD’ye gidiyor.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Trump’ın “Gazze’de iki hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmalarının Suriye ve Suudi Arabistan’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria’da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı iki devletli bir çözüme ulaşılması” konusunda anlaşmaya vardığını yazmıştı.

Abraham Anlaşmaları'nın ilki İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Trump'ın öncülüğünde imzalanmıştı.

İsrail sözde kendi ülkesinin güvenliği için “Abraham Anlaşmaları” çerçevesinde bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor.

Hazırlanan haritada, yeşil renkte gösterilen “Ilımlı Abraham Koalisyonu” adı altında Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Ürdün, Mısır, Fas, Sudan ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) yer alıyor. Suudi Arabistan, Suriye ve Umman gibi ülkeler “Koalisyona dâhil edilme potansiyeli olan ülkeler” olarak işaretlendi.

Gri renkte Türkiye ve Katar, “Hamas ve ‘Müslüman Kardeşler’in destekçileri” olarak sınıflandırılarak açıkça hedef gösterildi. Siyah renkte gösterilen; İran, Irak ve Yemen ise “İran Ekseni” olarak tanımlandı.