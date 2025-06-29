İsrail’in yeni hedefi Türkiye! Peş peşe itiraflar

Bir hafta içinde gazeteci, güvenlik analisti, ABD’li diplomat ve Yahudilere yakın askerî istihbaratçı Rubin’den “İsrail’in asıl hedefi Türkiye” açıklaması geldi.

İsrail’in Gazze’den sonra Lübnan, Yemen, Suriye ve İran’a saldırmasının ardından “Asıl hedef Türkiye” tartışmaları yaşanırken, İsrailli uzmanlardan gelen peş peşe açıklamalar bu iddiayı güçlendiriyor.

Türkiye’yi tehdit eden ilk açıklama geçtiğimiz hafta, İsrail televizyonunda bir tartışma programına katılan gazeteci Eyal Berkovic’ten geldi. Berkoviç, İsrail’in hedeflerine gönderme yaparak “Çeyrek finalde Hamas’ı penaltılarla eledik, yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var” demişti. Berkovic’in ardından eski İsrail Yayın Kurumu Başkanı ve güvenlik analisti Yoni Ben-Menachem, Türkiye’yi “bir sonraki düşman” olarak nitelendirdi. Türk ordusunun gücüne ve köklü devlet yapısına dikkat çeken Ben-Menachem, Türk halkıyla bağların onarılmasının zor olduğunu ve İsrail’in Türkiye’ye karşı “sert adımlar” atması gerektiğini savundu.

ABD’Lİ DİPLOMATTAN İTİRAF

Amerikalı diplomat ve emekli büyükelçi Charles W. Freeman, İsrail’in bugüne kadar yaptığı saldırılarla bir plan üzerinde hareket ettiğini belirtti. Avrupa kuvvetlerinin eski komutanı General Wesley Clark’ın, 2001 yılında sarf ettiği “5 yıl içinde 7 ülkeyi (Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan, İran) harap etme planını” hatırlatan Freeman “Listedeki yedinci ve son ülke İran idi. Bu senaryo tamamıyla uygulandı. İsraillilerin bunun bir ön gösteri olduğunu ve nihai düşmanın Türkiye olacağını söylüyor. İsrail, ‘Türkiye’yi alt etmeli’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

RUBIN: EN FAZLA 10 YIL İÇİNDE

ABD’deki Yahudi lobisine yakınlığıyla bilinen askerî istihbaratçı Michael Rubin, Türkiye ile İsrail arasında 10 yıl içinde bir savaş yaşanabileceğini dile getirmişti. Rubin haziran ayının başlarında, Washington Examiner için kaleme aldığı analizde, bu savaşın artık uzak bir ihtimal olmadığını belirtmişti. ABD’nin bir NATO üyesi olan Türkiye ile İsrail arasında çıkabilecek savaşa hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Rubin “Washington bu senaryoya karşı savaş oyunu simülasyonları hazırlamalı” demişti.

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