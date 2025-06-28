İsrailli yetkiliden skandal sözler! Türkiye'yi tehdit etti: Sert şekilde gitmemiz gerekecek

İsrailli gazeteci ve eski İsrail Yayın Kurumu Başkanı Yoni Ben-Menachem, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi açıkça hedef alan açıklamalarda bulundu.

Siyonist orta doğu uzmanı, İsrail Yayın Kurumu'nun daimi üyesi Ben-Menachem, İbranice yayın yapan i24'ün canlı yayınında Türkiye'yi hedef aldı.

Ben-Menachem, "Bir sonraki düşmanımız Türkiye. Türkiye'nin güçlü bir ordusu var ve köklü bir devlet. Türk halkıyla bağları onarmak zor olacak ve üzerlerine sert şekilde gitmemiz gerekecek" dedi.

"KATAR'LA BAŞLAYACAĞIZ, SIRA TÜRKİYE'YE GELECEK"

Ben-Menachem, saldırı planlarını itiraf edercesine "Önce İran'la ilgileneceğiz. Ardından Katar'a geçeceğiz. 7 Ekim'de yaptıkları şeyin intikamını almamız gerekiyor. Sonrasında ise sıra Türkiye'ye gelecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken İsrailli gazeteci, "Erdoğan çok daha güçlü. Büyük bir ordusu ve büyük bir devleti var. Bu öyle hafife alınacak bir şey değil" diyerek Tel Aviv yönetiminin bölgedeki hedeflerini açıkça ortaya koydu.

"HALKINI ERDOĞAN'IN BESLEDİĞİ NEFRET DALGALARINDAN ARINDIRMAK ÇOK ZOR"

Türkiye’de halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmesini de eleştiren Ben-Menachem, "Halkını Erdoğan'ın beslediği nefret dalgalarından arındırmak çok zor bir görev olacak" dedi.

Ayrıca geçmişte İsraillilerin Türkiye'ye yoğun şekilde tatile gittiğini hatırlatarak "Hatırlarsın, herkes buradan tatile Türkiye'ye giderdi, her şey dahil oteller, suşiler ve benzeri şeyler… Ta ki şu adam (Erdoğan) gelene kadar" sözleriyle Türkiye'deki değişime vurgu yaptı.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE SKANDAL MESAJLAR PEŞ PEŞE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de İsrailli eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic, İsrail televizyonunda Türkiye'yi hedef aldı.

Askerî operasyonları futbol turnuvasına benzeten Berkovic, "Çeyrek finalde Hamas'la berabere kaldık, penaltılarda eledik. Yarı finalde İran'ı yendik. Finalde ise Türkiye var" diyerek skandal ifadeler kullandı.