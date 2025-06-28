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İsrail ordusu İran'da 9 gazeteciyi katletti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail ordusu İran&#039;da 9 gazeteciyi katletti!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran devlet televizyonu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı hava saldırılarında 9 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tahran'dan yapılan açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur olduğu belirtildi.

Masume Azimi ve Nima Receppur’un, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binasına 16 Haziran’da düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.

BASIN MENSUPLARI ÖZELLİKLE HEDEF ALINDI

İran kaynakları, saldırıların sivil hedefleri de vurduğunu ve basın mensuplarının özellikle hedef alındığını savundu.

İran yönetimi, gazetecilerin ölümünü "kabul edilemez bir savaş suçu" olarak nitelendirirken, İsrail'e karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

İranlı yetkililer, saldırıların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığını ve sivillerin yanı sıra bilgi akışını sağlayan basın mensuplarını hedef almasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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