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Trump'tan İran'a yeni saldırı tehdidi: Kesinlikle vuracağız!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;tan İran&#039;a yeni saldırı tehdidi: Kesinlikle vuracağız!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ile İran arasında tansiyon yeniden yükseliyor. Başkan Donald Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerine devam etmesi halinde “kesinlikle yeniden saldıracağız” diyerek sert uyarıda bulundu. Trump, “Şu anda düşündükleri son şey nükleer. Onlar yarını düşünüyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar” dedi.

İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vuran ABD yeni bir saldırı hazırlığında.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Donald Trump, Tahran yönetiminin mevcut nükleer kapasitesini endişe verici seviyede zenginleştirmesi durumunda İran’a yeniden saldırıp saldırmayacakları sorusuna "Kesinlikle" cevabını verdi.

Trump, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) veya başka saygın bir kurum tarafından denetlenmesini desteklediğini belirterek, Tahran’ın yeni bir nükleer çalışmaya geri döneceğini "sanmadığını" söyledi.

"TRİLYON DOLAR HARCADILAR, HEPSİ BOŞA GİTTİ"

"Nükleer program için bir trilyon dolar harcadılar, hepsi boşa gitti" diyen Trump, ABD’nin dünyanın en gelişmiş ekipmanlarına sahip olduğunu vurguladı.

İran’ın, ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne ve İsrail'e yönelik füze saldırılarını hatırlatan Trump, "Eğer darbe yediysen gerçeği söylemelisin. İsrail de darbe aldı. İkisi de bu saldırıları atlattı ve durumu kontrol altına almak için harika bir zamandı" ifadelerini kullandı.

İran için "Bitkin durumdalar" diyen Trump, "İsrail ile pazarlık yaptım. İkisi de bu sorunun çözülmesini istedi ve harika bir iş çıkardık" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA DÜŞÜNDÜKLERİ SON ŞEY NÜKLEER"

Trump, İran’ın şu anda nükleer konusuna odaklanmadığını belirterek, "Şu anda düşündükleri son şey nükleer. Onlar yarını düşünüyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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