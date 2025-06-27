NASA'dan bir ilk! Bu keşifle uzayda yeni dönem başlıyor

NASA James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegen keşfederek, uzak yıldızların yörüngesinde dönen daha hafif ve daha zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, uzay araştırmalarında çığır açan tarihi bir keşfe imza attı. İlk kez, uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve bugüne kadar tespit edilmesi zor olan hafif bir ötegezegen görüntülendi.

NASA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teleskop 34 ışık yılı uzaklıktaki “TWA 7” adlı yıldızın çevresinde Satürn büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfetti.

Bu keşif, uzayda hafif ve zor bulunan gezegenlerin tespitinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK HEYECAN

Bilim insanları, James Webb’in gelişmiş görüntüleme teknolojileri sayesinde evrenin derinliklerindeki gizemli gezegenlerin artık daha kolay ortaya çıkarılabileceğini belirtiyor.

Keşfedilen gezegen, şimdiye kadar saptanan en hafif ötegezegen olarak da büyük heyecan meydana getirdi.

Bu tarihi adım, gezegen oluşumu, evrenin yapısı ve potansiyel yaşanabilir dünyalar hakkındaki araştırmalara önemli katkılar sağlayacak.