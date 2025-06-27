Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > NASA'dan bir ilk! Bu keşifle uzayda yeni dönem başlıyor

NASA'dan bir ilk! Bu keşifle uzayda yeni dönem başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NASA&#039;dan bir ilk! Bu keşifle uzayda yeni dönem başlıyor
NASA, Uzay Teleskobu, James Webb, Keşif, Evren, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NASA James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegen keşfederek, uzak yıldızların yörüngesinde dönen daha hafif ve daha zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, uzay araştırmalarında çığır açan tarihi bir keşfe imza attı. İlk kez, uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve bugüne kadar tespit edilmesi zor olan hafif bir ötegezegen görüntülendi.

NASA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teleskop 34 ışık yılı uzaklıktaki “TWA 7” adlı yıldızın çevresinde Satürn büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfetti.

Bu keşif, uzayda hafif ve zor bulunan gezegenlerin tespitinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Uzayda yeni bir gezegen keşfedildi: NASA’dan tarihi adım - 1. Resim

BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK HEYECAN

Bilim insanları, James Webb’in gelişmiş görüntüleme teknolojileri sayesinde evrenin derinliklerindeki gizemli gezegenlerin artık daha kolay ortaya çıkarılabileceğini belirtiyor.

Keşfedilen gezegen, şimdiye kadar saptanan en hafif ötegezegen olarak da büyük heyecan meydana getirdi.

Bu tarihi adım, gezegen oluşumu, evrenin yapısı ve potansiyel yaşanabilir dünyalar hakkındaki araştırmalara önemli katkılar sağlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Yangın diğer şehre sıçradı: Evler tahliye edildiBeşiktaş'ta Osayi sonrası flaş karar! Svensson'a yol göründü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suikast hattı WhatsApp! Savaşın koordinatlarını uygulamalar veriyor - TeknolojiSavaşın koordinatlarını verdiKitap gibi telefon... Oppo Find N5 Türkiye’de satışa sunuldu - TeknolojiKitap gibi telefon... Türkiye pazarına girdiWhatsApp’a yapay zeka destekli mesaj özetleme özelliği: Mesaj özetleme nasıl yapılır? - TeknolojiWhatsApp’a yapay zeka destekli mesaj özetleme özelliği: Mesaj özetleme nasıl yapılır?Yıldız Techno GSYF ile Türkiye'den dünyaya açılım! Teknopark’a 1 milyar TL’lik dev yatırım girişimciye can suyu olacak - TeknolojiYıldız Techno GSYF ile Türkiye'den dünyaya açılım!F-16’lar eşik atlıyor! Yerli yazılım devreye girdi, geri sayım başladı - TeknolojiF-16’lar eşik atlıyor!Testi geçti: F-16'larımızın gücüne güç katacak! "İleri düzey bir elektronik harp sistemi" - TeknolojiTesti geçti: F-16'larımızın gücüne güç katacak
Sonraki Haber Yükleniyor...