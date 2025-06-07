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NASA ve Pentagon harekete geçti! Trump-Musk kavgasında yeni raunt

Kaynak: Anadolu Ajansı
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NASA ve Pentagon harekete geçti! Trump-Musk kavgasında yeni raunt
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elon Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrılması ile başlayan Musk-ABD Başkanı Donald Trump krizinde tansiyon yükseliyor. Karşılıklı restleşmelerin ardından Washington hükümeti kurumları harekete geçirdi. NASA ile Pentagon'un, Trump-Musk anlaşmazlığı nedeniyle SpaceX'e alternatif aradığı iddia edildi. Musk, ABD liderini 'Epstein' dosyasında isminin geçmesi ile suçlarken, Trump'tan "Aklını kaçırmış" tepkisi gelmişti.

NASA ile Pentagon'un, ABD Başkanı Donald Trump ile SpaceX'in sahibi Elon Musk arasındaki anlaşmazlık nedeniyle SpaceX'e alternatif aradığı öne sürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesinin ismi açıklanmayan NASA ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi uzay programı için alternatiflere bakmaya başladı.

NASA ve Pentagon harekete geçti! Trump-Musk kavgasında yeni raunt - 1. Resim

BEYAZ SARAY SPACEX'İN ÜSTÜNÜ ÇİZECEK Mİ?

Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerilimin artması üzerine Trump'ın "Elon Musk'ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine" yönelik açıklamasının ardından hem NASA hem de Pentagon'daki ilgili birimlerin, "SpaceX'e alternatif şirketlere" bakmaya başladığı iddia edildi.

NASA ve Pentagon harekete geçti! Trump-Musk kavgasında yeni raunt - 2. Resim

GERİ ADIMA RAĞMEN ÇOK GEÇ OLABİLİR

Bu süreçte, SpaceX'in Dragon uzay aracının uçuşlarını durduracağı "tehdidini" dile getiren Musk'ın bu açıklamasının iki kurum yetkilileri üzerinde "şok etkisi" oluşturduğu bildirilen haberde, Musk daha sonra bu açıklamasını geri alsa da söz konusu açıklamanın "NASA'nın her ihtimale karşı SpaceX'e alternatif bulması gerektiği" şeklinde yorumlandığı belirtildi.

NASA VE SPACEX ARASINDA KRİTİK PROJELER SÜRÜYO 

NASA, uzay uçuşlarını SpaceX''in roketleriyle gerçekleştirirken Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük oranda aynı şirketle çalışıyor.

ABD Başkanı Trump, Musk ile yaşadığı tartışmaların ardından Truth Social hesabından, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir." açıklamasını yapmıştı.

Musk ise NASA'nın uzay uçuşlarına hizmet veren SpaceX firmasının artık bu hizmeti durdurmayı düşünebileceğini ifade etmiş, daha sonra bu açıklamasını geri çektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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