Beyaz Saray’da kanlı kavga! Elon Musk, ABD Hazine Bakanı Bessent'ı darp etti

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump’ın arasında yaşanan ittifak çatlağı, Beyaz Saray’ın koridorlarında kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Oval Ofis’te başlayan tartışma dakikalar içinde fiziksel şiddete dönüştü. Musk, Hazine Bakanı Scott Bessent’in göğsüne “bir rugby oyuncusu gibi” vurdu. Bakan karşılık verdi. Güvenlik birimleri olay yerine koştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk arasında su yüzüne çıkmayan gerilim, Oval Ofis’te fiziksel kavgaya dönüştü. Washington Post'un haberine göre, Musk ile Hazine Bakanı Scott Bessent arasında yaşanan olayda taraflar yumruklaştı, Trump ise “Bu kadarı da fazla” diyerek öfkesini gizleyemedi.

Olayın tanığı olan Steve Bannon, “Scott ‘Sen bir sahtekarsın’ dedi. Musk ise omzuyla göğsüne rugby oyuncusu gibi vurdu” açıklamasında bulundu. Kavgayı ayırmak için ulusal güvenlik danışmanının ofisine kadar birden fazla kişi araya girdi. Musk Batı Kanadı'ndan çıkarıldı.

Olayı ilk duyuran The Washington Post, yaşananları tanık ifadeleriyle şöyle aktardı: "Nisan ayı ortalarında Musk ve Bessent, IRS komiser vekilliği için Oval Ofis'te Başkan Trump'la buluştu. Trump, Bessent’in adayını destekleyince gerilim tırmandı. Görüşme sonrası koridorda yürürken, iki isim karşılıklı hakaret etmeye başladı. Bannon’un aktardığına göre Bessent, Musk'ın 1 trilyon dolarlık hileli harcamayı açığa çıkarma iddiasını gündeme getirince, Musk sinirlerine hakim olamadı. “Scott, ‘Sen bir sahtekarsın. Sen tam bir sahtekarsın’ dedi” diyen Bannon, ardından yaşananları şöyle anlattı: “Musk, omzuyla Bessent’in göğsüne bir rugby oyuncusu gibi vurdu. Bessent de karşılık verdi. Güvenlik birimleri devreye girdi, Musk Batı Kanadı’ndan dışarı çıkarıldı.

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TRUMP: MUSK BİR UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Trump, Musk'la ilgili kamuoyuna açıklamadığı bazı düşüncelerini özel bir telefon görüşmesinde dile getirdi. “Büyük bir uyuşturucu bağımlısı” diyerek Musk’ın ketamin ve Adderall kullanımını hedef aldı. Trump’ın bu sözleri, Musk’ın ketamin kullandığını açıkça itiraf ettiği bir döneme denk geldi.

Beyaz Saray yetkililerine göre, Trump’ın Musk’a karşı mesafeli tutumu basında çıkan haberlerle de güçlendi. Trump, bu süreçte danışmanlarını Musk’a karşı daha dikkatli konuşmaları konusunda uyardı.

STARLİNK KRİZİNDE GÜVENLİK ALARMI

Olaylar sadece bireysel kavgalarla sınırlı değil. Musk’ın sahibi olduğu Starlink sisteminin, Gizli Servis izni olmadan Beyaz Saray çatısına kurulduğu ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları sistemin büyük bir açık oluşturduğunu ve resmi izleme sistemlerini bypass ettiğini belirtti.

“Starlink Misafir” ağı halen Beyaz Saray çevresinde görülebiliyor. Kongre üyeleri bu ihlalle ilgili acil açıklama bekliyor.

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İTTİFAKIN SONU: SADAKAT TESTİ, GÖREVDEN ALMA VE İNTİKAM

Musk’ın Beyaz Saray’da güç kazanmasının ardından başlayan huzursuzluk, Jared Isaacman’ın görevden alınmasıyla doruğa çıktı. NASA yöneticiliğine önerilen Isaacman, Demokratlara yaptığı bağışlar gerekçesiyle Trump tarafından görevden alındı. Bu karar Musk’ın uzaydaki hayallerine doğrudan darbe oldu.

MUSK GERİ ADIM ATMADI: TRUMP'A 'MORON' DEDİ, YENİ PARTİ KURUYOR

Musk’ın Washington'dan çekilme kararı da gerilimi dindirmedi. Trump'ın ticaret politikalarına karşı çıkan Musk, sosyal medya platformu X üzerinden açıkça tepki gösterdi ve Trump’ın danışmanı Peter Navarro’ya “moron” dedi.

Ayrıca Musk, Cumhuriyetçi Parti’ye rakip olarak “Amerika Partisi”ni kurmayı planladığını açıkladı. Bu açıklama sonrası uzlaşma ihtimalleri neredeyse sıfıra indi.

BEYAZ SARAY'DA KIRMIZI TESLA GERİLİMİ

Trump, Musk’a ait kırmızı Tesla’nın Beyaz Saray’ın dışında durmasına bile tahammül edemedi. CNN ve ABC muhabirleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde “Onunla tekrar konuşmayacağım” dedi. Yardımcılarına aracı satmayı düşündüğünü söyledi.

"DOSTLUK BİTTİ, SADECE DİPLOMASİ KALDI"

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada “Musk beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Musk ise bu eleştiriye X’te yayımladığı tiratla cevap verdi. Tüm bu gelişmeler, artık taraflar arasında kişisel bir savaş başladığını gösteriyor.