ABD Başkanı Trump: İran görüşmek istiyor, tesisleri yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Trump, "İran'ın nükleer silaha döneceğini sanmıyorum. İran görüşmek istiyor. Bildiğiniz gibi, nükleer tesisleri yok edildi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik konuştu.

"İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Trump, bir basın mensubunun, İran'la ilgili sorduğu soruya "İran'ın nükleere döneceğini sanmıyorum." cevabını vererek, "İran görüşmek istiyor. Bildiğiniz gibi, nükleer tesisleri yok edildi." açıklamasını yaptı.

"İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRİRSE YENİDEN BOMBALARIZ"

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ya da saygı duyulabilecek birilerinin teftiş etmesi gerektiğini belirtti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmesi halinde "yeniden bombalamayı düşünebileceğini" ifade etti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD, İRAN'DAKİ NÜKLEER TESİSLERİ VURMUŞTU

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.