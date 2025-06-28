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İsrail "Öldürdük" demişti! İran'daki iki kritik komutan cenazede ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail &quot;Öldürdük&quot; demişti! İran&#039;daki iki kritik komutan cenazede ortaya çıktı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yetkililer ve bilim insanları için Tahran'da cenaze törenleri düzenlendi. Törene, İsrail saldırısının ilk dalgasında yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani'nin de katıldığı görüldü.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için İran'ın başkenti Tahran'da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu. Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

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Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı görüldü.

İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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