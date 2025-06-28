Saldırının ardından ilk kareler: İran Fordo’da yeniden kazıyor!

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinde, ABD bombardımanının ardından onarım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Uydu görüntüleri, özellikle Fordo'da yeraltı tesislerinin tünel girişlerinde ekskavatör ve buldozerlerin çalıştığını gözler önüne serdi.

ABD'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıların hedefi olan İran'ın Fordo nükleer tesisinde yeni uydu görüntüleri dikkat çekti. Maxar Technologies tarafından 27 Haziran'da çekilen fotoğraflarda, bombardıman nedeniyle oluşan kraterlerin yakınında çalışan ekskavatör ve buldozerler belgelendi.

İran'ın Fordo'daki yeraltı nükleer tesisine erişim yollarını onarmaya çalıştığı değerlendirilen görüntülerde, yeni kazı ve inşaat faaliyetleri de dikkat çekiyor.

Uydu fotoğraflarında tünel girişleri çevresinde taze toprak hareketi izleri ve yeni yollar görüldü.

ABD'NİN SIĞINAK DELİCİ BOMBALARLA SALDIRISI

Pentagon yetkilileri, operasyon sırasında GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) tipi sığınak delici bombaların egzoz şaftlarına ardışık şekilde atıldığını açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, bu saldırıların yeraltı kompleksinin derinliklerine nüfuz etmeyi amaçladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın nükleer programını "tamamen yok ettiğini" iddia etti. İran ise saldırıdan önce uranyumun taşındığını ve yalnızca girişlerin hasar gördüğünü savundu. İran devlet medyası, saldırılardan önce nükleer malzemelerin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

İRAN SAHADA HASARI ONARMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Maxar'ın yeni uydu görüntülerinde, Fordo'nun kuzeyindeki dağ sırtında kraterler ve çukurların yakınında toprak taşıyan iş makineleri görülüyor. Diğer karelerde ekskavatörlerin ve buldozerlerin yeni erişim yolları açmaya ve ana yol üzerindeki hasarı onarmaya çalıştığı dikkat çekti.

Gözlemciler, bu faaliyetlerin İran'ın yeraltı tesisine erişimi yeniden sağlamaya yönelik olabileceğini ancak bunun henüz netleşmediğini ifade etti.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Mart ayında yayınladığı bir raporda, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılardan sonra "erişimi ve tedariği yeniden tesis etme" çabalarının hızla başlayabileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırıların "tüm hassas mühimmatların hedefleri vurduğunu" ve "istenen etkiyi oluşturduğunu" söyledi. Buna karşılık ABD basını ve bazı analistler, saldırıların İran'ın nükleer kabiliyetini tamamen ortadan kaldırmadığını, sadece programı aylar veya yıllar geriye atabileceğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise istihbarat raporlarının "Fordo'da yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının gömülü kalabileceğini" öne sürdüğünü belirterek "Hâlâ orada olduğunu varsaymalıyız" dedi.

BOMBARDIMAN SONRASI BÖLGEDEKİ DURUM

Fordo, ABD'nin geçtiğimiz hafta sonu İran'ın nükleer programına yönelik düzenlediği saldırılarda Natanz ve İsfahan'la birlikte hedef alınan üç tesisten biri olarak öne çıktı.

ABD, Natanz tesisini havadan atılan bombalarla, İsfahan'ı ise denizden fırlatılan Tomahawk seyir füzeleriyle vurdu. Ancak saldırıların İran'ın genel nükleer programına, uranyum stoklarına ve ekipmanlarına verdiği zarar henüz tam olarak bilinmiyor.

Son ateşkesle birlikte ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dururken, İran bu hafta Katar'daki ABD hava üssüne balistik füze atarak misillemede bulundu. ABD bu saldırıların üsse isabet etmediğini açıkladı.