Mossad'ın 2024 gizli planı ortaya saçıldı: İran'ı adım adım izlemişler!

Ortadoğu’da gerilimi tırmandıracak çarpıcı bir sızıntı gündeme bomba gibi düştü. İsrail’in ünlü istihbarat servisi Mossad’ın 2024 yılına ait gizli planları ortaya çıktı. Sızan belgelere göre Mossad, İran’ın nükleer ve füze tesislerine yıllarca casus yerleştirerek tüm detayları adım adım takip etti. İran'ın en gizli askeri tesislerinden santrifüj üretim merkezlerine kadar her nokta tek tek haritalandı, saldırı planları bu bilgilere göre hazırlandı.

İsrail ve İran arasındaki gölge savaşı yeni belgelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı. The Times tarafından ortaya çıkarılan sızıntı istihbarat belgeleri, İsrail'in ünlü istihbarat servisi Mossad'ın İran'ın nükleer ve füze programının merkezine yıllarca gizlice sızdığını ortaya koydu.

MOSSAD İRAN'IN DERİNLİKLERİNDE: NÜKLEER TESİSLERİN HARİTASI ÇIKARILDI

Belgeler, Mossad ajanlarının Fordo, Natanz ve İsfahan gibi stratejik tesislerdeki tüm kritik altyapıyı ayrıntılı şekilde incelediğini gösteriyor. Yer altı ve yer üstü binaların, boru hatlarının ve uranyum zenginleştirme sistemlerinin ayrıntılı planları çıkarıldı.

Bir istihbarat kaynağı, İsrail'in "önceden sahada botları" olduğunu ve her bir yerin sürekli izlendiğini söyledi. İsrail'in saldırı planları bu istihbarat raporlarına dayanarak hazırlandı.

VERİLER İŞE YARADI

Sızan belgeler, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik son saldırılarının planlanma aşamasında Mossad’ın sağladığı verilerin kritik rol oynadığını ortaya koydu.

ABD’nin Fordo tesisini “bunker buster” bombalarıyla hedef aldığı saldırıdan sonra çekilen uydu görüntüleri hasarı gözler önüne serdi. İsrail ise Natanz ve İsfahan’daki nükleer merkezlere ve Devrim Muhafızları’na ait tesislere düzenlenen saldırılarda elektrik altyapısını, santrifüj üretim merkezlerini ve kritik laboratuvarları hedef aldı.

Belgelerde İran’ın 2024 sonuna kadar gelişmiş patlayıcılar ve radyasyon sistemleri üretecek kapasiteye geçtiği iddia ediliyor. Mossad’ın tespitine göre İran’ın nükleer programı artık "haftalar içinde" silah üretmeye hazır aşamaya yaklaştı.

İran’ın füze üretim hedeflerinin ise ayda düzinelerce uzun menzilli füze üretmekten yılda 1.000 adede çıkması planlanıyordu. İsrail casuslarının hedef aldığı üretim tesisleri, füze başlıkları ve motorlarının üretildiği Parchin askeri kompleksi gibi stratejik noktaları da kapsıyor.

MOSSAD'IN İRAN'DAKİ İZLERİ ARTIYOR

Mossad’ın İran’daki faaliyetleri suikastlarla sınırlı kalmadı. 2018’de İran’ın nükleer arşivlerini çalarak dünyayı şaşkına çeviren operasyonun ardından dört nükleer bilim insanı öldürüldü.

The Times'ın ortaya koyduğu belgeler, İsrail’in halen İran içindeki kaynaklarından istihbarat almaya devam edebileceğine işaret ediyor. Trump da NATO zirvesinde verdiği bir demeçte İsrail’in "oraya giren adamları" olduğunu söyleyerek bu ağı ima etti.

İRAN'DA ARTAN PARANOYA: KÖSTEBEK AVI BAŞLADI

Belgeler, İran yönetiminin iç istihbarat servisinde Mossad’a çalışan casuslar bulma çabalarını hızlandırdığını gösteriyor. 12 gün süren saldırılardan sonra Tahran'da onlarca kişinin tutuklandığı, Devrim Muhafızları’nda karşılıklı güvensizliğin arttığı bildirildi.

Mossad ise sosyal medya üzerinden İranlıları rejime ait araçlardan ve Devrim Muhafızları yetkililerinden uzak durmaları konusunda uyaran mesajlar yayımladı.

İSRAİL'İN "KIRMIZI HEDEFLERİ" TEK TEK VURULDU

İstihbarat raporlarına göre İsrail uçakları Natanz’daki zenginleştirme santrallerini, İsfahan’daki laboratuvarları ve Shahid Meisami’deki askeri kimya tesislerini yok etti. Nur ve Mogdeh’deki laboratuvarlar ile Rasht’taki füze üretimi için karbon elyafı sağlayan tesis de hedef alındı.

ABD ve İsrail saldırılarının İran'ın nükleer altyapısına verdiği zararın boyutu resmi olarak açıklanmasa da, İran Dışişleri Bakanı bu hasarı “aşırı ve ciddi” olarak nitelendirdi.

"HAFTALAR İÇİNDE NÜKLEER SİLAH" ALARMI

İran'ın bu saldırılara rağmen nükleer kapasitesini tamamen kaybetmediği ve halen zenginleştirilmiş uranyum stokları sayesinde kısa sürede silah üretimine geçebileceği iddia ediliyor.

İngiltere'deki uzmanlar, Mossad’ın İran içindeki bu kadar derin sızmasının Orta Doğu'da nükleer savaş riskini daha da tırmandırdığı görüşünde.