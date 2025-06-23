İranlı 20 generale suikast uyarısı! Ses kaydı yayımlandı: "Kaçmak için 12 saatiniz var"

İsrail'in 10 gün önce başlattığı saldırıda büyük istihbarat zaafları veren İran, 20 üst düzey komutanını kaybetmişti. İsrail'den 20 generale daha suikast uyarısı geldi. ABD basını tarafından yayımlanan ses kaydında "kaçmak için 12 saatiniz var" denildi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda İran büyük güvenlik zafiyetleri verdi. Hamas'ın lideri Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu ölümünden sonra İsrail 10 gün önce 20 üst düzey İranlı komutanı daha öldürdü.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hatam el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid ile Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacızade'nin de bulunduğu komutanların ardından İsrail 20 komutana daha suikast uyarısı yaptı.

MOSSAD, 20 GENERALE SES KAYDI İLE SUİKAST UYARISI YAPTI

ABD merkezli Washington Post, Mossad ajanlarının 20 İran Devrim Muhafızı komutanıyla iletişime geçerek İran'dan kaçmaları için 12 saat süre verdiğini, aksi takdirde kendilerinin ve ailelerinin öldürüleceğini bildiren ses dosyasını yayınladı.

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"KAÇMAK İÇİN 12 SAATİN VAR, LİSTEMİZDESİN!"

İsrail istihbarat görevlisi ülkenin yöneticilerine yakın kıdemli bir İranlı generale ses kaydında "Şimdi sana tavsiyede bulunabilirim, karın ve çocuğunla birlikte kaçmak için 12 saatin var. Aksi takdirde, şu anda listemizdesin" dediği belirtiliyor.

Ses kaydı bir İsrailli tarafından, Hamaney'e yakın başka bir üst düzey İranlı yetkiliye yapılan ikinci bir suikast uyarısının açıklamasıyla birlikte paylaşıldı.

ABD basını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin ses kaydı için yorum talebine cevap vermediğini belirtti.