Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kassam Tugaylarından işgal askerlerine pusu!

Kassam Tugaylarından işgal askerlerine pusu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kassam Tugaylarından işgal askerlerine pusu!
Hamas, İsrail, Gazze, Kassam Tugayları, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda 3 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının kuzeydeki Cibaliya kentinin doğusunda, hafif silahlarla 3 İsrail askerini doğrudan hedef alarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırının detaylarına ya da tam zamanına dair bilgi verilmedi. İsrail ordusu ise konuya dair henüz açıklama yapmadı.

BİR SALDIRI DA HAVAN TOPLARIYLA

Kassam Tugayları ayrıca Han Yunus’un doğusundaki "Sanati" adlı yeni kurulan bir İsrail askeri noktasının pazar günü orta çaplı havan toplarıyla hedef alındığını belirtti. Bu saldırıya dair can kaybına yönelik ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana 428’i kara operasyonlarında olmak üzere 871 İsrail askeri öldü, 2 bin 738'i Gazze'deki kara çatışmalarında olmak üzere 6 bin asker yaralandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleriKabinede değişikliğe gittiler! Savaşın gölgesinde yeni bakanlar atandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katar'dan İran'a misilleme mesajı: Doğrudan saldırabiliriz! - DünyaKatar'dan İran'a misilleme mesajı: Doğrudan saldırabiliriz!Kabinede değişikliğe gittiler! Savaşın gölgesinde yeni bakanlar atandı - DünyaSavaşın gölgesinde yeni bakanlar atandıİran'dan Orta Doğu'da ABD üslerine eş zamanlı füze saldırısı - Dünyaİran'dan ABD üslerine eş zamanlı füze saldırısıTrump'tan Beyaz Saray'da acil toplantı! Ekibini İran'ın misillemesine karşı topladı - DünyaTrump'dan Beyaz Saray'da acil toplantı!Trump'tan Putin'e "nükleer" şikayeti! İran açıklaması ortalığı karıştırdı - DünyaTrump'tan Putin'e "nükleer" gözdağı!Turist kılığında ülkeye sızdı! İran Avrupalı casusu yakaladı - Dünyaİran Avrupalı casusu yakaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...