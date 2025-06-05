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Yasin-105 roketi ateşlediler... Kassam'dan işgalci askerlere yeni saldırı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yasin-105 roketi ateşlediler... Kassam&#039;dan işgalci askerlere yeni saldırı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Gazze'de işgalci İsrail ordusuna yeni saldırı düzenledi. Yasin-105 roketini ateşleyen Kassam Tugayı mücahitleri, İsrail ordusuna ait D9 tipi buldozerini ve bir grup askeri vurdu.

Gazze'de ateşkes çağrılarına rağmen katliam saldırılarını sürdüren işgalci İsrail'e karşı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor. 

Bir bayrama daha İsrail'in soykırım saldırıları altında giren Kassam Tugayları, işgalci askerlere yeni saldırı düzenledi.

YASİN-105 FÜZELERİ ATEŞLENDİ

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde Murtaca kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait D9 tipi buldozerin Yasin-105 roketiyle hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL ASKERLERİ HAVAN TOPUYLA VURULDU

Ayrıca Han Yunus'un güneyindeki Kızan Neccar bölgesindeki Ümmü Habibe Camisi yakınlarında toplanan İsrail askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Aksa Şehitleri Tugayı'na bağlı birlikle işbirliği içerisinde Han Yunus'un güneydoğusundaki İsrail askerlerinin havan topuyla hedef alındığı videoyu yayınladı.

Filistinli gruplar konuya ilişkin detaylı bilgi vermezken İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi yaralandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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