Kassam Tugayları Gazze'de yeni saldırı! İsrail tankını Yasin-105 roketiyle vurdu

Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Cibaliye kampında Filistinlilere acımasız saldırılar gerçekleştiren İsrail askerlerine karşı yeni saldırı gerçekleştirdi. Kassam Tugayları, İsrail tankını Yasin-105 roketiyle vurduklarını açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nı 'halı bombardımanı'na tutarak çok sayıda Filistinliyi öldüren İsrail askerlerine karşı Kassam Tugayları yeni saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL TANKI YASİN-105 ROKETİYLE VURULDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nın doğusundaki İsrail askerlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, kampın doğusundaki İsrail askerlerini havan toplarıyla hedef aldığı aktarıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın Yasin-105 roketiyle vurulduğu, tankın alev aldığı, içindekilerin de öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Merkava tipi bir tankın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ile işbirliği içinde ağır kalibreli havan topları kullanılarak Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki 8. Cadde ve 10. Cadde'de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve toplarla Cibaliye Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenliyor. Kampta bulunan binlerce Filistinli Gazze kentinin batısına göç etmeye çalışıyor.

İSRAİL'İN KAYBI ARTIYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken, ölen İsrailli askerlerin de sayısı artıyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin Zeytun Mahallesi’nde çıkan çatışmada 20 yaşındaki Ariel Tsym adlı askerin öldüğü bildirildi. İsrailli asker Kassam Tugaylarının keskin nişancısı tarafından vuruldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı saldırılardan bugüne kadar 272 İsrailli askeri kaybetmiş oldu.

YASİN SURESİ 105. AYET

Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresi'nin 105. ayeti şu şekilde: "Biz Kur'an'ı kendisine en küçük bir şüphe karışmayacak bir yolla indirdik ve o da gerçekleri bildirmek üzere indi. Rasûlüm! Seni de ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik."