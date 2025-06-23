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Trump'tan Beyaz Saray'da acil toplantı! Ekibini İran'ın misillemesine karşı topladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;tan Beyaz Saray&#039;da acil toplantı! Ekibini İran&#039;ın misillemesine karşı topladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerine misilleme saldırısına karşı Beyaz Saray'daki Acil Durum Odası'nda Ulusal Güvenlik Ekibiyle bir araya geldi.

ABD'nin "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'daki 3 nükleer tesise saldırmasının ardından Tahran yönetiminden beklenen misilleme saldırısı geldi.

İran, ABD’nin Katar'da bulunan Ortadoğu’daki en büyük hava üssü olan El-Udeyd Üssü'ne saldırı düzenledi. Irak başta olmak üzere 9 ülkede de sirenler çalarken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısının ardından Ulusal Güvenlik Ekibi'ni acilen Beyaz Saray'a çağırdı. Trump şu anda Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları ile Durum Odası'nda görüşüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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