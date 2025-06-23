Türkiye, NATO'nun stratejik bir üyesi olması nedeniyle ABD'nin birden fazla üssü bölgede yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla güncel gelişmeler ışığında Türkiye'de ABD üssü konumları ve haritadaki yerleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'de ABD üssü nerede, kaç tane var merak edildi. İşte Türkiye'deki Amerikan üsleri haritası.

Türkiye, NATO üyeliği ve coğrafi konumu nedeniyle uzun yıllardır ABD ile askeri iş birliğini sürdürüyor. Bu nedenle Türkiye'de birden fazla ABD askeri üssü bulunmakta. Türkiye'de ABD üssü nerede, kaç tane var, Türkiye'deki Amerikan üsleri haritası son günlerde gündeme geliyor.

TÜRKİYE'DE ABD ÜSSÜ NEREDE?

Türkiye’de ABD üssü, Adana’daki İncirlik Hava Üssü, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü ve İzmir’deki NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM) yer alıyor.

İncirlik Hava Üssü, Adana’nın İncirlik Mahallesi’nde, şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunuyor. 1955’ten beri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortak kullanılıyor.

Kürecik Radar Üssü, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, 2012’de NATO’nun füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

İzmir’deki LANDCOM ise NATO’nun kara operasyonlarını koordine eden bir merkez olarak ABD’li generallerin de görev yaptığı çok uluslu bir üs olarak geçiyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ABD ÜSSÜ VAR?

Resmi kaynaklara göre, Türkiye’de ABD’nin doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösterdiği üç ana üs bulunuyor: İncirlik Hava Üssü, Kürecik Radar Üssü ve İzmir NATO LANDCOM.

TÜRKİYE'DEKİ AMERİKAN ÜSLERİ HARİTASI

Türkiye’deki ABD askeri varlığı, haritada özellikle Adana, Malatya ve İzmir gibi stratejik noktalarda yoğunlaşıyor.

İncirlik Hava Üssü, Akdeniz’e 56 kilometre mesafede, Adana’nın doğusunda yer alıyor ve NATO’nun bölgesel depo üssü olarak hizmet veriyor.

Kürecik Radar Üssü, Malatya’nın batısında, Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik ilçesinde bulunuyor. NATO’nun balistik füze savunma sisteminin bir parçası.

İzmir’deki NATO LANDCOM, şehrin merkezine yakın bir konumda, NATO’nun kara kuvvetleri komuta merkezine ev sahipliği yapıyor.