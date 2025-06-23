İran, ABD üslerine saldırdı, fiyatlar hareketlendi! Petrol piyasasında şok gelişme

İran'ın, ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara karşılık olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesi, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Hürmüz Boğazı üzerindeki olası tehdit petrol piyasasında endişe yaratırken, saldırının beklenenden sınırlı kalması ve sevkiyatta aksama yaşanmaması nedeniyle petrol fiyatları sert düştü.

İran'ın, başta Katar olmak üzere Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme saldırısı sonrası petrol sert düştü.

İran, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırılarının ardından Katar’daki ve Irak’taki ABD üslerine balistik füzelerle misilleme yaptı. Katar'ın başkenti Doha’daki ABD'ye ait El Udeid Hava Üssü’nün de hedef alındığı saldırılar sonucunda Doha semalarında patlama sesleri duyuldu.

Yaşanan son saldırılar ve bölgedeki gerilim, küresel petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sini taşıyan Hürmüz Boğazı'nda endişeye neden oldu.

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

İran misillemesinin beklenenden sınırlı olması, Katar'daki El Udeid üssü ile Hürmüz Boğazı'nda fiziki bir kesinti yaşanmaması, fiyatlarda düşüşe neden oldu: Batı Teksas Ara Petrolü ( WTI ) yüzde 4'e kadar gerileyerek 71–73 dolar arasına indi, Brent ise yaklaşık yüzde 1 düşüşle 76 dolar seviyesine çekildi.

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yaparak, stratejik rezerv kullanımını ve üretimi artırmayı önermişti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapanması hâlinde fiyatların hızla yükselebileceği, potansiyel olarak 95–110 dolar düzeyine ulaşabileceği yorumlanmıştı.