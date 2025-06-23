İran'dan Orta Doğu'da ABD üslerine eş zamanlı füze saldırısı

ABD'nin 3 nükleer tesisini vurmasının ardından İran'dan beklenen misilleme geldi. İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine balistik füze fırlattığı bildirildi. Katar ve Irak'tan da patlama sesleri duyuluyor. 9 ülkede ise sirenler çalmaya devam ediyor.

Canlı Anlatım Özeti İRAN KATAR'A ABD'NİN KULLANDIĞI BOMBA SAYISI KADAR FÜZE ATTI

SALDIRI DAHA ÖNCEDEN KATAR'A BİLDİRİLDİ

İRAN: SALDIRIMIZ KATAR'A YÖNELİK DEĞİL

İRAN'IN SALDIRISINDA KATAR'DA CAN KAYBI VAR MI?

TRUMP ACİL DURUM ODASINDA EKİBİNİ TOPLADI

9 ÜLKEDE SİRENLER ÇALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'DEN KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINA SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI

İRAN: VUR-KAÇ DÖNEMİ SONA ERDİ ABD'NİN ÇÖKÜŞÜ HIZLANACAK

BAE HAVA SAHASINI KAPATTI

ABD SALDIRIYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA ALARM VERİLDİ

ABD ÜSLERİNE BEŞŞAR EL-FETİH HAREKATI

KATAR İRAN'IN SALDIRISINA KARŞILIK VERİYOR

ORTADOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ABD ÜSSÜ

TRUMP BEYAZ SARAY'DA EKİBİNİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

IRAK'TAKİ ÜS DE HEDEFTE

23.06.2025 20:25

İRAN KATAR'A ABD'NİN KULLANDIĞI BOMBA SAYISI KADAR FÜZE ATTI

İran Ulusal Güvenlik Konseyi: (Katar'daki ABD üssüne saldırı) Kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı.

23.06.2025 20:21

SALDIRI DAHA ÖNCEDEN KATAR'A BİLDİRİLDİ

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran'ın can kayıplarını en aza indirmek için Katar üssüne yapılan saldırıları önceden bildirdiğini öne sürdü.

23.06.2025 20:17

İRAN: SALDIRIMIZ KATAR'A YÖNELİK DEĞİL

İran Ulusal Güvenlik Konseyi: Eylemlerimiz Katar Devleti'ne yönelik herhangi bir tehdit veya tehlikeden uzaktır

23.06.2025 20:11

İRAN'IN SALDIRISINDA KATAR'DA CAN KAYBI VAR MI?

Katar, İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı. Katarlı yetkililere göre saldırıda herhangi bir olay ya da can kaybı yaşanmadı.Katar, hava savunma sistemlerinin ABD askeri üssü Al Udeid'e yönelik bir füze saldırısını önlediğini açıkladı.

23.06.2025 20:10

TRUMP ACİL DURUM ODASINDA EKİBİNİ TOPLADI

Trump şu anda Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları ile Durum Odası'nda görüşüyor.

23.06.2025 20:08

9 ÜLKEDE SİRENLER ÇALMAYA DEVAM EDİYOR

Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm ABD üslerinde sirenler çalmaya devam ediyor.

23.06.2025 20:07

ABD'DEN KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINA SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, bölgedeki gerginlik nedeniyle ülkedeki ABD vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı.

23.06.2025 20:04

İRAN: VUR-KAÇ DÖNEMİ SONA ERDİ ABD'NİN ÇÖKÜŞÜ HIZLANACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırının ardından ilk açıklamayı yaptı. Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'ne güçlü bir füze saldırısı başlatıldığını bildiren İran ordusu saldırının İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını ve Hatemül Enbiya Merkez Komutanlığı tarafından yönetildiğini bildirdi.

Devri Muhafızları, "Vur-kaç" dönemi sona erdi; tekrarlanan saldırılar ABD'nin Batı Asya'daki varlığının çöküşünü hızlandıracak. Gelecekteki saldırılar hem bölgedeki ABD askeri altyapısının hem de Siyonist rejimin çöküşüne yol açabilir." açıklamasını yaptı.

23.06.2025 20:02

BAE HAVA SAHASINI KAPATTI

Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattığı bildirildi.

23.06.2025 20:00

ABD SALDIRIYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Üst düzey ABD'li yetkili, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerden haberdar olduğunu ve bunları yakından takip ettiğini açıkladı.

23.06.2025 19:59

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA ALARM VERİLDİ

Suudi Arabistan'daki ABD üslerinde alarm verildi.

23.06.2025 19:54

ABD ÜSLERİNE BEŞŞAR EL-FETİH HAREKATI

İran Devlet Televizyonu IRIB, ABD üslerine yönelik Beşşar el-Fetih Harekatı'nın başladığını duyurdu.

23.06.2025 19:53

KATAR İRAN'IN SALDIRISINA KARŞILIK VERİYOR

Katar hava savunması, İran füzelerine cevap veriyor.

23.06.2025 19:51

ORTADOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ABD ÜSSÜ

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük hava üssü olan Al Udeid, aynı zamanda başka ABD askeri üslerine de ev sahipliği yapıyor. İran daha önce, ABD veya İsrail tarafından saldırıya uğraması halinde bölgede bulunan ABD hedeflerini vurmakla tehdit etmişti.

2024 yılında ise ABD, bu üssü nükleer kapasiteli B-52H Stratofortress bombardıman uçaklarının konuşlandırılması için kullanmıştı.

Son uydu görüntülerine göre askeri üssün boş olduğu görülüyor.

23.06.2025 19:49

TRUMP BEYAZ SARAY'DA EKİBİNİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Ekibi'ni acilen Beyaz Saray'a çağırdı. Tüm üyelerin 45 dakika içinde toplantıda hazır bulunması gerekiyor.

23.06.2025 19:47

IRAK'TAKİ ÜS DE HEDEFTE

İran da Irak'taki ABD güçlerini hedef alan füzeler fırlattı.

23.06.2025 19:47

İRAN KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNE 6 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İran'ın Katar'daki Amerikan askeri üssüne altı balistik füze fırlattığı bildirildi. Doha'dan patlama sesleri duyuluyor.

YER: Orta Doğu