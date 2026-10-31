Volkswagen ve Doğuş'tan üretime yeni adım! İki şirket Türkiye’de yeni teknolojilerde üretim için iyi niyet anlaşması yaptı

Manisa’da üretim için daha önce de adım atan ve 2019’da vazgeçen Volkswagen, Doğuş Otomotiv ile yeni bir adım attı. İmzalanan ‘iyi niyet’ mektubu, yeni teknolojilerde üretim seçeneklerinin değerlendirilmesini içeriyor. Haberi ‘heyecan verici’ diye değerlendiren DEİK Türkiye-Avrupa Koordinatör Başkanı M. Ali Yalçındağ “Umarım bu gelişme Türkiye’nin ‘Made in EU’ sistemine entegrasyonuyla sonuçlanır” dedi.

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Ekonomi Servisi - Türkiye otomotiv pazarının en güçlü ithal markalarından olan Volkswagen ile grubun Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv arasında, heyecanlandıran bir anlaşma imzalandı. Doğuş Otomotiv tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yapıldı ve markanın Türkiye’de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin bir iyi niyet mektubu imzalandığı duyuruldu. Açıklamada “Şirketimiz ile Volkswagen Grup şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye’de üretilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır” ifadesi kullanıldı. Gerçekleştirilecek iş birlikteliği ile Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanmasının öngörüldüğü de dile getirildi. Bu açıklama, söz konusu üretim planının içten yanmalı araçlarla birlikte hibrit ve elektrikli araç üretiminin de planlanması olarak değerlendirildi. Bu adım ayrıca Avrupa’nın özellikle Çinli markalara karşı koruma kalkanı oluşturmak amacıyla bu yıl sonunda uygulamaya almayı planladığı ‘Made in Europa’ çerçevesine Türkiye’nin de dâhil edilmesi gerektiğini savunan Türk iş dünyası ve ekonomi yönetiminin çabalarının bir sonucu olarak da değerlendiriliyor.

ÇOK HEYECAN VERİCİ

12-13 Ekim 2026 tarihlerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri, European Business Summit (EBS) iş birliğiyle düzenlediği AB-Türkiye İş Zirvesi’ne Avrupalı otomotiv sektörü temsilcileri katılmış, AB ve Türkiye ilişkilerinin tam üyelik hedefinde geliştirilmesi, ‘Made in Europa’ yaklaşımında Türkiye’nin dışarıda tutulmaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile vize konusunu masaya yatırarak pozitif verilerle dönmüştü. Bu zirvede bazı iş adamları “Çok yakında yeni bir iş birliği duyabiliriz” mesajı da vermişti. Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grubu arasında yapılan iyi niyet anlaşmasını, bu çerçevede yoğun çalışmaları olan DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’a sorduk. Yalçındağ, Volkswagen’in Çin’den sonraki ikinci kritik üretim tesisini Türkiye’ye kurmak üzere adım atmasının çok kıymetli olduğunu belirterek “Krizlerden fabrika kapatarak, çalışanlarını işten çıkararak, küçülerek, korkarak çıkılmaz; stratejik hamleler yaparak, cesurca adımlarla çıkılır. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Bugün Türkiye’deki araç pazarının yüzde 60’tan fazlası Avrupalı markalara ait. 2025’te AB’ye yeni araç ihracatımız 18,2 milyar avro. AB’den ithalatımız 18,8 milyar avro. Türkiye AB’nin yeni araç ihracatında üçüncü pazar. Türkiye tedarik zinciri, geniş pazarlara erişim imkânı, güçlü yan sanayii, yatırım ortamı, yeni teknolojiler odaklı AR-GE üretim önceliği gibi güçlü özelliklere sahip” dedi. DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyi olarak Türkiye’nin AB ile entegrasyonu için sektör fark etmeksizin çalıştıklarını, umut dolu olduklarını söyleyen Yalçındağ, “Umarım AB içerisinde Made in EU konusunda oluşan fikir ayrılıkları, değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası olan Türkiye’nin yeni kurgulanan sistemden uzaklaşmasıyla değil, daha faydalı bir biçimde entegre olmasıyla sonuçlanır” diyerek yeni iş birliğinin bu umudu desteklediğini dile getirdi.

LOBİLERE DİKKAT

Haberin kendisini çok heyecanlandırdığını, iki taraf yetkilileriyle görüşmede edindiği intibanın da çok değerli olduğunu dile getiren Mehmet Ali Yalçındağ, her gün binlerce çalışanla yollarını ayıran bir otomotiv devinin Türkiye’de yatırım için cesaretlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yalçındağ, “Bu stratejik bir hamle. Bir yandan küçülen bir şirket, diğer yandan Türkiye pazarını Türkiye’de üretim fırsatı olarak ortaya çıkarmasını çok önemsiyorum. Bunun aleyhine çalışacak lobi gruplarının olduğunu biliyoruz. Onun için cesaretlendirmek lazım. Bu örnek çoğaltılmalı. Bu adım herkese cesaret verecektir. Umarım AB içerisinde Made in EU konusunda Türkiye’nin sisteme entegre olmasıyla sonuçlanır” ifadesini kullandı. Yalçındağ, bu adımın benzerinin de Lufthansa ile THY arasında yapılması gerektiğini söyledi.

MANİSA’DA FABRİKA GİRİŞİMİ 2019’DA İPTAL EDİLMİŞTİ

ALİ ÇELİK - Volkswagen, ithal araçlar arasında Türkiye’nin en çok satan otomobili unvanını taşıyor. Markanın Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv ile imzaladığı niyet mektubu, binek modellerin Türkiye’de üretilmesi seçeneğini değerlendiriyor. Şimdi gözler 2019’da Manisa yatırımından vazgeçen Alman üreticiye çevrildi. Volkswagen, 2019 yılında Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurmak için adım atmış, Türkiye ve Bulgaristan’ın alternatifler arasında bulunduğunu açıklamıştı. Ardından Eylül 2019’da Manisa’da “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” şirketinin kuruluşunu kamuoyuna duyuran Alman üretici, yaklaşık 1,3 milyar avro yatırım, yıllık 300 bin araç üretimi ve 4 bin kişilik istihdam hedefi belirlemişti. Hemen ardından Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askerî harekâtını sebep gösteren VW, Aralık 2020 tarihinde Türkiye’deki şirketini tasfiye sürecine almıştı.

AVRUPA’DA FABRİKA KAPATIYOR

Pandemi ve sonrası yaşanan çip krizi ile finansal yapısı sarsılan otomotiv şirketi, 2026’nın üçüncü çeyreğinde 5,9 milyar avro faaliyet zararı ve 2,7 milyar avro net zarar açıkladı. Aynı dönemde grubun küresel araç teslimatları yüzde 14,3 azalış yaşanırken grubun en büyük pazarı olan Çin’deki satışları da yüzde 38,5 geriledi. Öte yandan grev başlıklarıyla Avrupa basınında gündemden düşmeyen Volkswagen, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel ölçekte 130 binden fazla çalışanı işten çıkarma planı ile Almanya’daki Hannover, Emden ve Zwickau fabrikaları ve Neckarsulm’daki Audi fabrikası dâhil bazı tesisleri kapatma kararı kamuoyunda dikkati çekti.

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