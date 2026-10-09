Volkswagen ID. Tiguan tanıtıldı: 600 km menzil, fiziksel tuşlar ve yeni iç mekan
Volkswagen, elektrikli SUV ailesinde hem isim hem de tasarım değişikliğine gidiyor. Markanın yeni modeli ID. Tiguan, ID.4 ve coupe gövdeli ID.5’in görevini tek bir otomobilde birleştiriyor. Böylece Tiguan adı, benzinli, dizel ve hibrit seçeneklerin yanında tamamen elektrikli bir modele de taşınıyor. Mevcut Tiguan ise ürün gamındaki yerini koruyacak.
DAHA KÖŞELİ GÖVDE VE KLASİK KAPI KOLLARI
ID.4 ve ID.5’in yuvarlak hatlarının yerini daha belirgin omuz çizgisi ve dik yüzeyler alıyor. Ön bölümde ince aydınlatma grubu boyunca uzanan ışık şeridi, tamponun altındaki siyah hava girişleriyle tamamlanıyor. Arkada ise farklı LED grafikleri ve aydınlatmalı Volkswagen logosu öne çıkıyor.
Yeni SUV’de gövdeye gizlenen kapı kolları yerine dışarıdan çekilerek açılan klasik kollar kullanılıyor. Bu tercih, kabindeki fiziksel kumandalarla birlikte otomobilin günlük kullanımını kolaylaştırmaya yönelik değişiklikler arasında yer alıyor.
İKİ BATARYA, ÜÇ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ
Geliştirilmiş MEB+ platformunu kullanan ID. Tiguan’ın giriş versiyonunda 58 kWh batarya ve arka tekerlekleri hareket ettiren yaklaşık 188 beygir gücünde elektrik motoru bulunuyor.
Bir üst seçenekte batarya kapasitesi 77 kWh’ye, motor gücü ise 281 beygir seviyesine çıkıyor. Bu versiyon da arkadan itişli. Dört tekerlekten çekiş isteyenler için hazırlanan 4MOTION seçeneği ise aynı 77 kWh bataryayı, toplam 220 kW yani yaklaşık 295 beygir güçle birleştiriyor.
Volkswagen, model ailesi için WLTP ölçümüne göre 600 kilometreye kadar menzil açıklıyor.
Modelin 0’dan 100’e hızlanması versiyona göre 6.3 ila 8.5 saniye arasında değişiyor. Batarya ise uygun koşullarda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 29 dakikada ulaşabiliyor.
FİZİKSEL TUŞLARA DÖNÜŞ
Yeni modelde değişiklikler dış görünüşle sınırlı kalmıyor. Daha köşeli bir gövdeye kavuşan ID. Tiguan’ın kabini de baştan düzenlenmiş. Volkswagen, dokunmatik kumandalara yönelik eleştirilerin ardından direksiyon ve klima kontrollerinde fiziksel tuşlara dönüyor.
Sürücünün önünde 10 inç dijital gösterge, konsolun merkezinde ise 15 inç multimedya ekranı yer alıyor. İsteğe bağlı 12 inç yolcu ekranı da bu düzene eklenebiliyor. Gizlilik özelliği sayesinde yolcu ekranındaki içerik sürücünün görüşünden saklanabiliyor.
Dijital göstergede Golf IV’ün mavi ve kırmızı aydınlatmalı kadranlarını hatırlatan bir “Retro” görünüm bulunuyor. Buradaki devir göstergesi biçimindeki kadran, elektrikli motorun enerji kullanımını gösteriyor.
Klima ayarları ekranın altındaki fiziksel düğmelerden yapılırken orta konsolda ses ayarı için ayrı bir kumanda bulunuyor. Direksiyon üzerindeki dokunmatik yüzeyler de yerini fiziksel tuşlara bırakıyor. İsteğe bağlı masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, Harman Kardon ses sistemi ve panoramik cam tavan, konfor donanımları arasında sunuluyor.
ÖN BAGAJ VE V2L ÖZELLİĞİ
ID. Tiguan, arkada 534 litreye kadar bagaj hacmine ek olarak kaput altında 32 litrelik saklama alanı sunuyor. V2L desteği sayesinde uygun adaptörle araç bataryasından harici elektrikli cihazlara enerji sağlanabiliyor.
Çekme kapasitesi 58 kWh bataryalı versiyonda 1.800 kilograma, 77 kWh bataryalı modellerde ise 2.000 kilograma ulaşıyor. Tek pedallı sürüş standart olarak sunulurken isteğe bağlı Connected Travel Assist, destekli şerit değiştirme ve uygun koşullarda kırmızı ışıkta durma gibi işlevler getiriyor.
ALMANYA FİYATI BELLİ OLDU
Trend, Life, Style ve R-Line donanımlarıyla sunulacak ID. Tiguan’ın Almanya ve birçok Avrupa ülkesinde ön satışı 13 Ekim’de açılacak. Almanya’da başlangıç fiyatı 42.695 euro olarak açıklandı.
Türkiye için fiyat ve kesin satış takvimi henüz paylaşılmadı. Avrupa’daki pazara çıkışı 2027’nin başında gerçekleşecek ve Türkiye’ye pazarına da yılın ortasında gelmesi bekleniyor.