Volkswagen ID. Tiguan tanıtıldı: 600 km menzil, fiziksel tuşlar ve yeni iç mekan

Volkswagen, elektrikli SUV ailesinde hem isim hem de tasarım değişikliğine gidiyor. Markanın yeni modeli ID. Tiguan, ID.4 ve coupe gövdeli ID.5’in görevini tek bir otomobilde birleştiriyor. Böylece Tiguan adı, benzinli, dizel ve hibrit seçeneklerin yanında tamamen elektrikli bir modele de taşınıyor. Mevcut Tiguan ise ürün gamındaki yerini koruyacak.