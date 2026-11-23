Fransız aşırı sağcı siyasetçi ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatını hedef alarak Ankara'yı deniz hukukunu ihlal etmekle suçladı. Yunanistan'ın tezlerini tekrarlayan ve Libya ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunan Le Pen'in açıklamaları, Fransa'nın 2011 yılında Libya'ya düzenlediği hava saldırılarıyla ülkeyi sürüklediği kaosu yeniden gündeme getirdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya politikasını hedef aldı.

Yayımladığı mesajda Ankara ile Trablus arasındaki iş birliğini eleştiren Le Pen, "Türkiye'nin Libya ile olan davranış biçimini kınıyorum: Deniz hukuku ihlal ediliyor ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne zarar veriliyor, bu kabul edilemez. Ayrıca Libya ile ilişkilerimizi iyileştirmeliyiz ki göçü sınırlayabilelim" ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ OY KAYBI YAŞAYAN LE PEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Marine Le Pen'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları, ülke içindeki siyasi dengelerle doğrudan bağlantılı bir tabloya hizmet ediyor.

Toluna Harris Interactive tarafından RTL, M6 ve L'Express için hazırlanan son kamuoyu araştırmasında Le Pen, yüzde 30 ila 31 bandındaki oy oranıyla ilk sırada yer alsa da ekim ayına kıyasla 3 ila 4 puanlık kayıp yaşadı.

Merkez sağdaki adaylar arasında rekabetin giderek sertleştiği ve oy geçişkenliğinin arttığı atmosferde Le Pen'in yeniden Ankara'yı hedef tahtasına oturtması, sosyal medyada sağ seçmenin desteğini konsolide etmeye yönelik bir seçim hamlesi olarak yorumlandı.

Le Pen Türkiye'yi Fransa'daki iç siyaset tartışmalarına malzeme yaparken, Ankara ise Mavi Vatan doktrini çerçevesinde Birleşmiş Milletler kayıtlarına da giren 2019 mutabakatıyla uluslararası deniz hukukuna ve hakkaniyet ilkesine uygun adımlar atıyor.

Anakaralar yerine küçük adalara tam deniz yetki alanı tanınması yönündeki Yunan tezlerini reddeden Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını korumayı kararlılıkla sürdürüyor.

FRANSA 2011'DE LİBYA'YI BOMBALAYAN ÜLKELER ARASINDAYDI

Türkiye'yi "diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne zarar vermekle" itham eden Le Pen'e sosyal medyadan 2011 hatırlatması geldi. Kullanıcılar, Fransa'nın Libya'ya düzenlediği askeri müdahaleyi gündeme taşıyarak Le Pen'in Türkiye'ye yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

19 Mart 2011'de Fransa, ABD ve İngiltere'nin de yer aldığı uluslararası askeri operasyon kapsamında Libya'ya hava saldırıları düzenlendi.

İngiliz The Guardian gazetesinin 22 Haziran 2011 tarihli haberinde de Fransa ve İngiltere'nin, İtalya'nın Libya'ya yönelik NATO bombardımanına ara verilmesi çağrısını reddettiği aktarılmıştı. İtalya, söz konusu dönemde saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin sivillerin korunmasına yönelik kararına dayandırılan müdahalede Fransız savaş uçakları, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçleri hedef alan ilk saldırıları gerçekleştirdi.

ABD ve İngiltere de Libya'nın hava savunma sistemlerine yönelik 110'dan fazla füze fırlattı.

Fransa'nın doğrudan askeri müdahalede bulunduğu Libya, 2011'de Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından uzun yıllar süren siyasi ve askeri istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala