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Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Dijital abonelik tuzağına 173 milyon lira ceza

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Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Dijital abonelik tuzağına 173 milyon lira ceza
Başlık ResmiBakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Dijital abonelik tuzağına 173 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, dijital abonelik sistemlerinde tüketicileri mağdur eden uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 5 yılda dijital içerik ve hizmet abonelikleri kapsamında 13 şirket nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini söyledi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı işlem ve uygulamaları tespit edilen 10 şirkete yaklaşık 173 milyon lira idari para cezası uygulanırken aynı dönemde 3 bin 500’ün üzerinde başvuru alındı.

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Dijital aboneliklerde tüketicilerin en çok karşılaştığı problemler arasında sözleşmelerin feshinin zorlaştırılması, fesih taleplerinin yasal süre içerisinde yerine getirilmemesi ve otomatik yenilemeler yer aldı. İncelemelerin yalnızca dijital yayın platformlarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Bolat, öz geçmiş oluşturma ve düzenleme hizmetleri sunan internet siteleri ile dil öğrenme ve kişisel gelişim amaçlı eğitim platformlarının da denetlendiğini bildirdi.

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Yerli ve yabancı menşeli dijital hizmet sağlayıcılarının tüketici işlemlerinin yakından takip edildiğini ifade eden Bolat, abonelik sözleşmelerine ilişkin mevzuatın geliştirilmesi maksadıyla çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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