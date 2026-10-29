COP31’e dijital dokunuş

Türk Telekom, 9-20 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonunu sahaya taşıyacak.

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Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından COP31’de en üst düzey sponsorluk kategorisi ‘Master Partner’ olarak yer alan Türk Telekom, aynı zamanda ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak zirvenin dijital ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Telekom; enerji verimliliğini destekleyen yeni nesil teknolojileri, uçtan uca çözümleri, güçlü fiber ve mobil ağıyla COP31’in dijital omurgasını oluşturacak. Zirve alanında veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bütüncül bir sistem hazırlayan Türk Telekom, COP31 zirvesini fiber hızıyla dünyaya bağlamaya hazırlanıyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin “Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğu için 2005’ten bu yana 24,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirirken; fiber altyapımızı güçlendiriyor, yeni nesil ağ teknolojileri geliştiriyor, çevre dostu teknolojileri şebekemize entegre ediyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımız doğrultusunda, bugün gerçekleştirdiğimiz yatırımların yarının dünyasına katkı sunması için çalışıyoruz” dedi.

Bu vizyon doğrultusunda COP31’de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan ‘Master Partner’ olarak yer aldıklarına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

Aynı zamanda COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak geleceğimize yön verecek iklim kararlarını teknoloji gücümüzle Antalya’dan tüm dünyaya taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştirirken, bu yaklaşımımızı COP31’e taşıdığımız teknoloji gücümüzle somutlaştırıyoruz. Enerji verimliliğini odağına alan yeni nesil teknolojilerimiz, kaynakların etkin kullanımını destekleyen dijital çözümlerimiz, güçlü fiber ve mobil ağımızla zirvenin teknoloji altyapısını sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda hayata geçiriyoruz.

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