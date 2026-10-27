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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: COP31 daveti ve BM mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: COP31 daveti ve BM mesajı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: COP31 daveti ve BM mesajı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede BM'nin yeni Genel Sekreteri'nin belirlenme süreci ele alınırken Erdoğan, Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

BM'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ GÜNDEMDE

Görüşmede, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Genel Sekreteri'ni belirleme süreci de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A COP31 DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, Macron'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı ifade edildi.

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