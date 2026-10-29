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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Zincir marketlerle bakkal arasında denge gözetiyoruz

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Ticaret Bakanı Bolat: Zincir marketlerle bakkal arasında denge gözetiyoruz
Başlık ResmiTicaret Bakanı Bolat: Zincir marketlerle bakkal arasında denge gözetiyoruz

Türkiye’de gıda perakendesindeki cironun yarısı zincir marketlerden gelirken, son dokuz yılda 1 milyon 113 bin küçük işletme kapandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zincir marketlerin açılış kriterlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, esnafa 2026’nın ilk sekiz ayında 113,6 milyar liralık kredi desteği sağlandığını açıkladı.

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Türkiye’de gıda perakendesinin yarısı zincir marketlerin elinde bulunurken, bakkal, manav ve küçük işletmeler rekabet gücünü korumaya çalışıyor. Son dokuz yılda 1 milyon 113 bin küçük işletme kapanırken, aynı dönemde açılan işletme sayısı 3 milyon 167 bine ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye genelinde 56 bin 997 zincir market bulunduğunu belirterek, gıda perakendeciliğindeki toplam cironun yarısının bu işletmelerden geldiğini söyledi. Zincir marketlerin açılış kriterlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, tüm kesimlerin gözetildiği hassas bir denge kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Bolat: Zincir marketlerle bakkal arasında denge gözetiyoruz
Başlık ResmiTicaret Bakanı Bolat: Zincir marketlerle bakkal arasında denge gözetiyoruz
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Tarım ve gıda ürünlerinin ticaretinde üretici ve tedarikçileri korumak amacıyla ödeme sürelerine yönelik düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bolat, tedarik zincirindeki ticari ödemeler için azami 30, 45 ve 60 günlük süreler belirlendiğini bildirdi.

Düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak için denetim ve incelemelerin sürdüğünü, ihlallere karşı caydırıcı idari para cezaları uygulandığını aktaran Bolat, ulusal zincirlerin yüksek alım gücü karşısında üretici ve tedarikçilerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Bolat: Zincir marketlerle bakkal arasında denge gözetiyoruz
Başlık ResmiTicaret Bakanı Bolat: Zincir marketlerle bakkal arasında denge gözetiyoruz
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Perakende sektöründe organize marketler ile geleneksel esnaf arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, üreticiden tüketiciye kadar tüm tedarik zincirinde sürdürülebilir rekabetin sağlanması ve işletmelerin dengeli büyümesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Küçük işletmelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla faiz indirimli kredi destekleri sağlandığını ifade eden Bolat, kredilerin türüne göre yüzde 50, yüzde 60 veya yüzde 100 hazine sübvansiyonu uygulandığını kaydetti. Bolat, 2026 yılının ilk sekiz ayında işletmelere toplam 113,6 milyar liralık kredi kullandırıldığını bildirdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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