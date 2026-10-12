Dev market zincirinde sistemler kapatıldı, siparişler durdu! Raflar boşalabilir

Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirlerinden Albert Heijn'de yaşanan dijital güvenlik sorunu, ürün tedarikini aksattı. Bazı dağıtım merkezlerinde faaliyetler durdurulurken mağazalarda ürün sıkıntısı yaşanmaya başladı. Şirket, olası siber saldırı ihtimalini araştırıyor.

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Hollanda'da süpermarket zinciri Albert Heijn'in bilgi işlem sistemlerinde yaşanan güvenlik sorunu, mağazalara ürün tedarikinde aksamalara yol açtı. Bazı dağıtım merkezlerinde faaliyetler durdurulurken şirketin internet siteleri ve mobil uygulamalarına da erişim sağlanamıyor.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, dün öğleden sonra başlayan sorun nedeniyle Albert Heijn'in yanı sıra aynı gruba bağlı Etos ve Gall & Gall zincirlerinin internet siteleri ve mobil uygulamaları da devre dışı kaldı.

Albert Heijn mağazaları hizmet vermeyi sürdürürken çevrim içi market siparişlerinin teslimatı geçici olarak durduruldu. Bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini devre dışı bırakan şirket, sistemlerin ne zaman yeniden çalışmaya başlayacağının henüz bilinmediğini bildirdi.

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CEO'DAN RAF UYARISI

Albert Heijn Üst Yöneticisi (CEO) Margaret Versteden van Duijn, NOS'a yaptığı açıklamada, önlem amacıyla sistemlerin kapatıldığını ve bu nedenle bazı dağıtım merkezlerinde çalışmaların tamamen durduğunu belirtti.

Müşterilerin mağazalarda bazı ürünleri bulamamasının can sıkıcı olduğunu ifade eden Versteden van Duijn, sorunun uzaması halinde raflarda ürün eksikliğinin artabileceği uyarısında bulundu. Van Duijn, durumun mağazalara göre farklılık gösterebileceğini kaydetti.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bilgi işlem sistemlerinde yaşanan sorunun nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Versteden van Duijn, şirketin sistemlerine siber saldırı düzenlenip düzenlenmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Hollanda genelinde 6 dağıtım merkezi ve 1000'in üzerinde mağazası bulunan Albert Heijn, ülkenin önde gelen süpermarket zincirleri arasında yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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