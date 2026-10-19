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Marketlerde '1 alana 1 bedava' oyunu! Ortaya çıkan fark şaşırttı

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Marketlerde '1 alana 1 bedava' oyunu! Ortaya çıkan fark şaşırttı
Başlık ResmiMarketlerde '1 alana 1 bedava' oyunu! Ortaya çıkan fark şaşırttı

Zincir marketlerdeki '1 alana 1 bedava' kampanyaları, ürünlerin normal satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında tartışmalara neden oldu. Bebek bezi, kağıt havlu ve diş macunundaki fiyat farkları, kampanyaların tüketiciye sağladığı gerçek avantajı gündeme taşıdı.

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Marketlerdeki '1 alana 1 bedava' kampanyaları fiyat karşılaştırmalarıyla tartışma konusu oldu. İndirimli alışveriş fırsatı olarak sunulan kampanyalarda bazı ürünlerin fiyatlarının normal satış fiyatlarından farklı olması, tüketicilerin ne kadar tasarruf ettiği sorusunu gündeme getirdi.

BEBEK BEZİ VE KÂĞIT HAVLUDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Aktarılan fiyat karşılaştırmalarına göre, normalde 279 lira 90 kuruşa satılan bir paket bebek bezinin, '1 alana 1 bedava' kampanyası kapsamında 499 liraya çıkarıldığı görüldü.

Benzer bir durumun kağıt havlu ürününde de yaşandığı belirtildi. Piyasada yaklaşık 200 liraya satılan 16’lı kağıt havlu, kampanya kapsamında 379 lira 95 kuruştan satışa sunuldu. İki paketin kampanyasız toplam fiyatı yaklaşık 400 lira olarak hesaplanırken kampanyalı alışverişte tüketicinin elde ettiği avantaj 20 lira 5 kuruşta kaldı.

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DİŞ MACUNUNDA FİYAT FARKI GÜNDEM OLDU

ATV Haber'in haberine göre; kampanyalı ürünler arasındaki bir diğer örnek ise diş macunu oldu. Başka marketlerde 129 lira 90 kuruşa satıldığı belirtilen diş macununun, '1 alana 1 bedava' kampanyası uygulanan markette 439 lira 95 kuruştan satışa sunulduğu aktarıldı.

Ürünler arasındaki fiyat farklılıkları, 'bedava' olarak duyurulan ikinci ürünün tüketiciye sağladığı gerçek tasarrufun sorgulanmasına yol açtı.

TÜKETİCİLER KAMPANYALARA GÜVENMİYOR

Kampanyalar hakkında görüş bildiren bazı tüketiciler, indirim öncesinde ürün fiyatlarının yükseltildiğini öne sürdü. Bir tüketici, “Öncesinde 600 liradan 1000 liraya fırlıyor, sonra geri 500'e falan düşüyor. Onlar yaşanıyor, evet” ifadelerini kullandı.

Bir başka tüketici de kampanyalara güvenmediğini belirterek ürün fiyatlarının önceden artırıldığını iddia etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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