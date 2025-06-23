Katar'dan İran'a misilleme mesajı: Doğrudan saldırabiliriz!

İran'ın Katar'daki ABD üssüne füze saldırıları düzenlemesi bütün dünyada paniğe yol açtı. Saldırıyı egemenliklerinin açık ihlali olarak değerlendiren Katar Dışişleri Bakanlığı, "Bu alçakça saldırıya doğrudan misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz" açıklamasını yaptı.

İran devlet televizyonu IRIB, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatının başladığını bildirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan İran, Katar'daki ABD üssü yanı sıra Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

KATAR: DOĞRUDAN MİSİLLEME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ

Katar yönetimi, İran’ın ABD Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu alçakça saldırıya doğrudan misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Katar Savunma Bakanlığı da "İran'ın ABD üssüne saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok" açıklamasını yaptı.

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İRAN: ABD İLE AYNI SAYIDA BOMBA KULLANDIK

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı" denildi.

Açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır" ifadesi kullanıldı.