Kabinede değişikliğe gittiler! Savaşın gölgesinde yeni bakanlar atandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas kabinede değişikliğe gitti. Varsen Ağabekyan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Steven Anton Selame ise Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak atandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Mustafa'nın liderliğindeki hükümette değişikliğe giderek dışişleri ve planlama bakanlıklarına yeni atamalar yaptı.
Ülkenin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'yle 19. hükümette değişiklik gerçekleştirdi.
YENİ BAKANLAR ATANDI
Yapılan değişiklikle, halihazırda Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı yürüten Varsen Ağabekyan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Steven Anton Selame ise Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak belirlendi.
Mustafa hükümeti, 31 Mart 2024'te yemin ederek göreve başlamıştı. Hükümetin ilk döneminde dışişleri bakanlığı görevini Başbakan Mustafa yürütüyordu.