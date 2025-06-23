Kabinede değişikliğe gittiler! Savaşın gölgesinde yeni bakanlar atandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Mustafa'nın liderliğindeki hükümette değişikliğe giderek dışişleri ve planlama bakanlıklarına yeni atamalar yaptı.

Ülkenin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'yle 19. hükümette değişiklik gerçekleştirdi.

Yapılan değişiklikle, halihazırda Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı yürüten Varsen Ağabekyan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Steven Anton Selame ise Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak belirlendi.