Trump'tan Putin'e "nükleer" şikayeti! İran açıklaması ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in İran'a nükleer savaş başlığı tedarikiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Medvedev'in "nükleer" kelimesini gelişigüzel kullandığını savunan Trump, Medvedev'i Putin'e şikayet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in İran ile ilgili açıklamasına dikkat çeken bir tepki verdi.

Trump, Medvedev'in, "nükleer" kelimesini gelişigüzel kullandığını ve İran’a nükleer savaş başlığı tedarik edileceğine dair ifadeler sarf etmesine ateş püskürdü. Trump, bu sözlerin doğruluğunun bir an önce teyit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekten bunu söyledi mi yoksa sadece benim hayal ürünüm mü? Eğer bunu söylediyse ve doğrulanırsa lütfen hemen bana bildirin." dedi.

MEDVEDEV'İ PUTİN'E ŞİKAYET ETTİ

Trump, Medvedev'in açıklamaları sonrası tehdit niteliğindeki paylaşımında, "'N' kelimesi bu kadar gelişigüzel ele alınmamalı." ifadelerini kullandı. Trump, Medvedev’in sözlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ima ederek, "Sanırım Putin’in ‘PATRON’ olmasının sebebi bu." yorumunda bulundu.

RUSYA'YA GÖZDAĞI VERDİ

Paylaşımının devamında ABD'nin askeri gücüne de değinen Trump, özellikle nükleer denizaltılara dikkat çekti. "Eğer birileri hafta sonu 'donanımımızın' harika olduğunu düşünüyorsa, açık ara en güçlü ve en iyi ekipmanımız, 20 yıl önde olan, nükleer denizaltılarımızdır." diyen Trump, bu denizaltıların “şimdiye kadar yapılmış en güçlü ve ölümcül silahlar” olduğunu savundu. Trump ayrıca, bu denizaltılardan İran'a 30 Tomahawk füzesi fırlatıldığını ve tümünün hedeflerine “mükemmel şekilde” ulaştığını söyledi.

MEDVEDEV NE DEMİŞTİ?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırıyı değerlendirmişti. ABD saldırılarının İran'daki nükleer altyapıyı fazla etkilemediğini vurgulayan Medvedev, "İran'ın, nükleer zenginleştirilmesinin ve gelecekteki nükleer silah üretiminin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bazı ülkeler, İran'a nükleer mühimmatını doğrudan tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullanmıştı. Medvedev'in bu açıklamaları bazı çevreler tarafından "Rusya, İran'a nükleer mühimmat verecek." şeklinde değerlendirilmişti.