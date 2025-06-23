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Turist kılığında ülkeye sızdı! İran Avrupalı casusu yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Turist kılığında ülkeye sızdı! İran Avrupalı casusu yakaladı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İranlı yetkililer, ülkeye turist kılığında sızan ve İsrail adına casusluk yapan bir Avrupa ülkesi vatandaşının yakalandığını duyurdu.

İsrail'in 10 gün önce başlattığı saldırıda büyük istihbarat zaafları veren İran, MOSSAD ajanlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. 13 Haziran'da 20 üst düzey komutanını ve önemli bilim adamlarını kaybeden Tahran yönetimi, turist kılığında ülkede casusluk faaliyeti yapan Avrupalı bir kişiyi yakaladığını duyurdu.

TURİST KILIĞINDA ÜLKEYE SIZDI

İranlı yetkililer, ülkenin batısında bulunan Hamedan kentinde Avrupa ülkesi vatandaşı bir şüpheliyi İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladığını bildirdi.

"Casus ülkeye turist kılığıyla sızarak İran’da ağ kurma, bilgi toplama ve füze sistemlerini aksatma görevlerine başlamış" ifadeleri kullanan yetkililer, tutuklanan şahsın kimliğine ve uyruğuna ilişkin bir detay vermedi.

MOSSAD AJANLARI TEK TEK İDAM EDİLİYOR

MOSSAD adına casusluk yapmak ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlamalarıyla tutuklanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste hakkındaki idam kararı Yargıtay tarafından onanmış ve Mehdavi 23 Haziran’da idam edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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