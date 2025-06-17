İran’dan İsrail’e ağır darbe: Mossad merkezi alev alev yanıyor

İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv'de bulunan İsrail istihbarat servisi Mossad’a ait bir merkezin sabah erken saatlerde düzenlenen füze ve İHA saldırılarıyla vurulduğunu ve merkezin halen alevler içinde olduğunu duyurdu. Resmî açıklamada, "Mossad'ın terör ve operasyon merkezi hedef alınmış, nokta atışıyla vurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e karşı düzenlenen füze ve İHA saldırılarında Tel Aviv'deki Mossad merkezinin hedef alındığını ve söz konusu tesisin şu anda alevler içinde olduğunu açıkladı. Açıklama, Devrim Muhafızları'nın yayımladığı 8 numaralı resmî bültenle kamuoyuna duyuruldu. İran'ın bugün erken saatlerde gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından İsrail askeri istihbaratının deposu yandı.

"MOSSAD VE AMAN VURULDU"

İran basınına göre, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen "etki odaklı" hava saldırılarında İsrail askeri istihbarat teşkilatı AMAN ile birlikte Mossad’ın terör ve operasyon merkezlerinin doğrudan hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Tüm gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen, saldırı başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

"MERKEZ ALEVLER İÇİNDE"

İran'ın iddiasına göre saldırılar sonucunda Mossad’ın Tel Aviv’deki karargâhı büyük hasar gördü ve "halen yanmaya devam ediyor."

YENİ SALDIRI YÖNTEMİ: SAVUNMA SİSTEMLERİ BİRBİRİNİ VURDU

İranlı yetkililer, yeni istihbarat ve donanım kabiliyetlerinin saldırının “öncekilerden daha güçlü ve yıkıcı” olmasını sağladığını bildirdi. IRGC açıklamasında, “Düşmanın çok katmanlı savunma sistemleri öyle bir şekilde bozuldu ki, rejimin sistemleri birbirini hedef aldı” denildi.

Söz konusu yeni yöntemle, ABD ve Batı teknolojisiyle desteklenen İsrail savunma sistemlerine rağmen birçok füzenin hedefleri başarıyla vurduğu ifade edildi.

"SÖZLERİMİZİ TUTTUK, SALDIRILAR SÜRECEK"

Devrim Muhafızları, saldırıların “şehit komutanlara verilen sözlerin tutulması” anlamı taşıdığını vurgularken, “Siyonist düşman ile Amerikalıların İran'a dair hesapları tamamen yanlıştı” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, “etkili, hedefli ve daha yıkıcı” saldırıların, “sahte rejimin tamamen yok edilmesine kadar” devam edeceği belirtildi.