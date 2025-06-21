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Haberler > Dünya > Hamaney’e özel koruma: İran lideri, Devrim Muhafızları'nın bile bilmediği birim tarafından saklanıyor

Hamaney’e özel koruma: İran lideri, Devrim Muhafızları'nın bile bilmediği birim tarafından saklanıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Hamaney’e özel koruma: İran lideri, Devrim Muhafızları&#039;nın bile bilmediği birim tarafından saklanıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

The Telegraph’ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, hayatına yönelik suikast risklerinin artması üzerine, varlığı Devrim Muhafızları dahil üst düzey isimlerce dahi bilinmeyen gizli bir elit koruma birimine emanet edildi.

İsrail’in Tahran’da düzenlediği nokta saldırılar ve üst düzey İranlı yetkililerin art arda hedef alınması, Hamaney’in güvenlik stratejisinin radikal biçimde değişmesine neden oldu. İsrail istihbaratının rejime derinlemesine sızdığı değerlendirmesi yapılırken, Hamaney’in korunmasından sorumlu birliğin kimliği ve yapısı sıkı şekilde gizleniyor.

Habere göre bu birim o kadar gizli tutuluyor ki, İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları dahi bu gücün varlığından habersiz. Bir İranlı yetkili, “Hamaney bir sığınakta değil ama ölümden saklanıyor; koruma birimi öyle gizli ki kimsenin haberi yok” ifadesini kullandı.

TAHRAN'IN GÖBEĞİNDE GİZLİ MERKEZ

Analizlere göre Hamaney’in son görüntüleri, Tahran’ın merkezindeki Devrim Muhafızları Medya Merkezi’nde kaydedildi. Bu da, liderin ya bu merkezin yakınında ya da altında gizleniyor olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Hamaney’e özel koruma: İran lideri, Devrim Muhafızları'nın bile bilmediği birim tarafından saklanıyor - 1. Resim

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, son açıklamasında Hamaney’i “var olmaya devam etmemesi gereken modern bir Hitler” olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Katz ise, açıkça “öldürülmesi gerektiğini” ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise “Onun tam olarak nerede olduğunu biliyoruz” dedi ve henüz böyle bir karar alınmamış olsa da, “kolay bir hedef” olduğunu söyledi.

MOSSAD'IN GÖLGESİ VE SUİKAST SENARYOLARI...

Haberde, Mossad’ın geçmişten bu yana dünyanın birçok ülkesinde suikast ve adam kaçırma operasyonları gerçekleştirdiği örneklerle hatırlatıldı. İsrail’in “önce yüksel, sonra öldür” anlayışıyla hareket ettiğine işaret edilirken, Hamaney’in yerinin tespiti için hem insan hem de yapay zekâ destekli sinyal istihbaratı yöntemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

Operasyonun şekli içinse farklı senaryolar masada: insansız hava aracı saldırısı, sokağa yerleştirilen ajanlarla suikast veya özel kuvvetlerin ani baskını.

Hamaney’e özel koruma: İran lideri, Devrim Muhafızları'nın bile bilmediği birim tarafından saklanıyor - 2. Resim

HAMANEY TAKİP EDİLMEMEK İÇİN ELEKTRONİKTEN KAÇINIYOR

İsrail’in Hamaney’in yakın çevresine ajan yerleştirme girişiminde bulunduğu da ileri sürülüyor. Hamaney’in elektronik cihaz kullanmaktan özellikle kaçındığı, ancak çevresindekilerin takibiyle hareketlerinin analiz edildiği belirtildi.

Kaynak: Dış Haberler

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