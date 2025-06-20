Saddam, Kaddafi şimdi de Hamaney! Time Dergisi'nin kapağı İran'da rejim değişikliğine mi işaret etti?

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Haziran 2025 19:44 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 20:31 - Güncelleme:

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Time Dergisi'nin İran Dili Lideri Hamaney'in yer aldığı kapağı tartışmalara neden oldu. Derginin daha önce benzer kapakları devrik Irak lideri Saddam Hüseyin ve devrik Libya lideri Muammer Kaddafi için tasarlaması akıllara 'İran rejimin devrilmesi için bir mesajı mı' sorusunu getirdi.

ABD merkezli Time Dergisi, İran-İsrail savaşının sürdüğü günlerde tartışmalara neden olan bir kapak ile okuyucusunun karşısına çıktı. Derginin Haziran 2025 kapağında İran Dini Lideri Hamaney yer alırken, kullanılan tasarım Orta Doğu'daki devrik liderler için daha önce dergi tarafından tasarlanan kapakları akıllar getirdi. Kapakta, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in bir kısmı yırtılmış posteri “The New Middle East” (Yeni Orta Doğu) başlığı ile yer aldı. SADDAM VE KADDAFİ'DEN SONRA SIRA HAMANEY'DE Mİ? Time'ın kapağı geçmişte devrik Irak lideri Saddam Hüseyin ve devrik Libya lideri Muammer Kaddafi için tasarlanan kapakları akıllara getirdi. 10 Mart 2003 tarihli 'Saddam'dan Sonra Hayat' başlıklı kapakta bir boyacı, duvardaki Saddam Hüseyin posterini beyaza boyarken aktarılmıştı. 5 Eylül 2011 tarihli 'Kaddafi'den Sonra Dünya' başlıklı sayıda ise devrik Libyalı lider Muammer Kaddafi'nin düşüşü, yüzünün yarısı silinmiş halde temsil edilmişti. İlgili Haber Time Dergisi Ahmed Şara’yı seçti! 2025'in en etkili insanları listesinde yer aldı ABD'NİN İRAN-İSRAİL SAVAŞINA BAKIŞI Tel Aviv yönetimi İran'a karşı ABD'yi savaşa dahil etmek istese de ABD Başkanı Donald Trump diplomasi için Tahran'a bir şans daha tanıdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın İran'a ilişkin kararını 2 hafta içinde açıklayacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru