Bombalar, kurşunlar değil, "açlık silahı" hayattan koparttı! 66 çocuk can verdi, tüm dünya harekete geçmeli

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik uyguladığı ambargo nedeniyle 66 çocuk yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetti. İsrail'in acımasız soykırım politikasına tepki gösteren Hamas, dünyayı bu zulme karşı harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 56 bin 156 kişinin öldüğü, 132 bin 239 kişinin ise yaralandığı Gazze'de açlık çocukları kırıp geçiriyor. Gazze'de "yetersiz beslenme" nedeniyle 66 çocuk hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas'tan zulme karşı tüm dünyaya harekete geçme çağrısı geldi.

AÇLIK SİLAHI BİR ÇOCUĞA DAHA KIYDI

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi konuya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in sınır kapılarını kapatması, çocuk maması ve besin takviyeleriyle gıda girişini engellemesi nedeniyle şiddetli yetersiz beslenmeye bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının 66’ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımlar “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” şeklinde nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bu uygulama, İsrail işgalinin açlığı bir silah olarak kullanarak sivilleri özellikle çocukları yok etmeyi hedeflediğini göstermektedir. Bu, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlalidir. Uluslararası toplumun utanç verici bu sessizliğini kınıyoruz."

DÜNYA AÇ BIRAKMA ZULMÜNE KARŞI HAREKETE GEÇMELİ

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlık ve yetersiz beslenme sonucu çocukların hayattan kopartılmasına karşı Hamas'tan açıklama geldi.

Sistematik aç bırakma politikasına karşı tüm dünyayı harekete geçmeye çağıran Hamas açıklamasında, "Açlık ve yetersiz beslenme Gazzeli çocukları kırıp geçiriyor. 66'dan fazla çocuk, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin uyguladığı sistematik aç bırakma politikası ve ablukanın sebep olduğu yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Masum çocuklar ile sivillerin açlık, bombardıman ve katliamlarla hedef alınmasının uluslararası hukukun ve tüm insani değerlerin ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in süregelen aç bırakma politikasının durdurulması için dünyanın derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugün yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66’ya yükseldiğini duyurmuştu.