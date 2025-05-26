İsrail prensipte evet dedi! Hamas ateşkesi, Trump güvencesiyle kabul etti

Gazze'de aylardır süren çatışmalarda ilk kez umut ışığı belirdi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın garantörlüğünde sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. İsrail tarafı ise teklifin içeriğine prensipte “evet” dedi. Lübnan merkezli Al Mayadeen'e konuşan Hamas yetkilisi, sürecin Filistin asıllı Amerikalı arabulucu Dr. Bişara Bahbah ve ABD’li yetkili Steve Witkoff’un eşgüdümünde yürütüldüğünü açıkladı.

Hamas yetkilisi, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail'in, Filistin asıllı Amerikalı arabulucu Dr. Bişara Bahbah tarafından sunulan bir belgeyi değerlendirdiğini söyledi.

ABD DESTEKLİ ARABULUCULUK

Belge, iki grup halinde toplam 10 İsrailli tutuklunun serbest bırakılmasını öngören 60 günlük bir ateşkes teklifini içeriyor. Hamas'ın ise 5’i sağ, 5’i ölü olmak üzere 10 tutukluyu serbest bırakması karşılığında 70 günlük bir ateşkes önerdiği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas’ın, serbest bırakılacak olan tutuklular ve cenazeleri iki aşamada teslim etmeyi teklif ettiği aktarıldı. İlk teslimatın anlaşmanın ilk günü, ikincisinin ise yedinci günde yapılacağı, bu süreçte günde bin yardım kamyonunun Gazze'ye girişine izin verileceği bildirildi.

TRUMP'TAN AÇIK GARANTİ

Yetkili, müzakere sürecinin kalıcı bir ateşkese zemin hazırladığını ve bu sürecin ABD Başkanı Donald Trump’ın açık garantisi altında yürütüleceğini söyledi. Belgede ayrıca, ateşkes süresince tarafların savaşı tamamen sona erdirmek için kapsamlı müzakereler yürütmesi öngörülüyor.

HAMAS'TAN GÜVENLİK TAAHHÜDÜ

Sunulan belgede, Hamas ve bağlı grupların İsrail'in güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluşturmayacağına dair taahhütte bulunmaları isteniyor. Ateşkes dönemi boyunca Hamas'ın İsrail’e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmemesi, silah geliştirilmesi ya da kaçırılması gibi faaliyetlerin engellenmesi maddeleri yer alıyor.

GÖRÜŞMELERİN İKİNCİ AŞAMASI: YENİDEN İNŞA VE SİYASİ ÇÖZÜM

Ateşkes sürecinde ele alınacak ikinci ana başlık ise Gazze’nin yeniden inşası, teknokrat bir hükümetin kurulması ve çatışmaya kalıcı bir çözüm bulunması.

Hamas yetkilisi, ABD’nin, taraflar müzakerelere iyi niyetle devam ettiği sürece ateşkesin sürdürülebilirliğini destekleyeceğini aktardı.

İSRAİL PRENSİPTE KABUL ETTİ

Yetkili, İsrail tarafının da tutukluların sayısı ve serbest bırakılma süreci konusunda prensipte anlaşma sağladığını açıkladı. Arabulucu kanalı yürüten Bahbah ve Witkoff’un, taraflardan belgeye ilişkin nihai cevapları beklediği ifade edildi.