Trump’tan Gazze için ateşkes hamlesi: “Önümüzdeki günlerde duyurulacak!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, önümüzdeki günlerde Gazze Şeridi’nde ateşkes ilan edeceği iddia edildi. Sky News Arapça'nın haberine göre duyurunun, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren bir anlaşma paketiyle birlikte yapılması bekleniyor.

Sky News'in haberine göre, Trump yönetimi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını ertelemesini talep etti.

Söz konusu süreçte, ABD ile Hamas arasında dolaylı görüşmelerin Filistin asıllı Amerikalı iş insanı Bishara Bahbah aracılığıyla sürdüğü aktarıldı. Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ise bölgedeki arabuluculuk trafiğini koordine ediyor.

NETANYAHU KRİTİK GÜVENLİK ZİRVESİ DÜZENLEDİ

Washington’un baskısı ve rehine görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, toplantı sırasında askeri ve siyasi kanatlar arasında görüş ayrılıkları yaşandı. İsrailli yetkililer, askeri baskının bazı sonuçlar verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

İSRAİL ORDUSU KALICI İŞGALE BAŞLAMIŞTI

İsrail ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birlikleri, işgali genişletmek ve kalıcı hâle getirmek için yoğun saldırılar düzenledikleri Gazze Şeridi’ne girdi.

Çeşitli bölgelerde düzenlenen saldırılarda biri doktur biri gazeteci 14 Filistinli daha hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 53 bin 939’a yaralıların sayısı da 122 bin 797’ye yükseldi.

TRUMP'IN ATEŞKES PLANI NEDİR?

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ilk olarak duyurdu Mega Barış Planı'na göre, Whitkoff Planı" temel alınarak uygulanacak olan ateşkesin hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Trump'ın bizzat özel olarak hazırladığı plana göre, Gazze'de tam kapsamlı bir ateşkes sağlanacak, Hamas elindeki tüm silahları teslim edecek ve bölgenin yeniden inşası uluslararası denetim altında gerçekleştirilecek.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla kurulacak "Arap-Amerikan Komitesi", Gazze'nin yeniden inşasını yönetecek. Yeniden yapılanma süreci 10 yıl sürecek ve bölgeye geçici yerleşim alanları inşa edilecek.