İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler 26 Mayıs 2025 03:48 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 03:58 - Güncelleme:

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği katliamlar devam ediyor. İşgal güçleri bugün yine yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

Gazze Şehri'nin El-Daraj Mahallesi'nde sığınağa dönüştürülen bir okul, Siyonist ordusu tarafından hedef alındı. Fehmi el-Cercavi Okulu’na düzenlenen hava saldırısında en az 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı. Saldırı sonucu çıkan yangında bazı sivillerin diri diri yandığı bildirildi. Okulda barınanlar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bulunuyordu. Ölenler arasında iki Kızıl Haç çalışanı, bir gazeteci ve 11 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yaqeen Hammad da var. AB VE ARAP DÜNYASI HAREKETE GEÇTİ Saldırının ardından, İspanya’nın başkanlığında toplanan Madrid Grubu kapsamında Avrupa ve Arap ülkelerinden dışişleri bakanları, İsrail’e yönelik yaptırım çağrısında bulundu. İspanya, AB-İsrail anlaşmasının askıya alınmasını savundu. Öte yandan Malta, 20 Haziran’daki BM konferansının ardından Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu. Malta Dışişleri Bakanı bu kararı "ahlaki bir sorumluluk" olarak niteledi.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık