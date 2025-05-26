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İnsan değilsiniz! Katliamın ortasında mangal

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İnsan değilsiniz! Katliamın ortasında mangal
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’yi açlığa mahkûm eden İsrail askerleri enkazın ortasında mangal yaptı!

Filistin’in Gazze Şeridi’nde kıtlık yaşanırken, İsrail askerleri işgal ettikleri Refah’ın yıkıntıları arasında barbekü yaparken çekilmiş videolarını yayınladı. İşgal ettiği hudut kapılarından Gazze Şeridi’ne aylar boyunca hiçbir insani yardım geçişine izin vermeyen İsrail ordusu, Filistinlilerin açlık çektiği, bebeklerin gıda yoksunluğundan can verdiği süreçte her gün yeni bir merhametsizlik örneği sergiliyor.

İNSANLIK ONURUNU HİÇE SAYAN GÖRÜNTÜLER

Gazze’de sahiplerini katlederek veya sürgün ederek boşalttıkları binaları üs hâline getiren İsrail askerleri, burada insanlık onurunu hiçe sayan görüntülere imza atıyor. İsrail askerleri, Refah şehrinde konuşlandıkları bir binada mangal yaparken görüntülendi. Filistinlilerin açık iniltilerinin arasında gerçekleştirilen “mangal ziyafetini” İsrail askerleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İnsan değilsiniz! Katliamın ortasında mangal - 1. Resim

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye uyguladığı sıkı abluka sebebiyle yetersiz beslenme problemi yaşayan dört yaşındaki Muhammed Mustafa Yasin şehit oldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Şefi Tom Fletcher, Gazze’de 14 bin çocuğun açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

İnsan değilsiniz! Katliamın ortasında mangal - 2. Resim

İsrail askerleri önceki gün de katlettikleri bir çocuğun peluş oyuncağını tankın namlusuna asmış, fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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