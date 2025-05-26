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Siyonist katiller Gazze’yi yutuyor! İsrail ordusu kalıcı işgale başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Siyonist katiller Gazze’yi yutuyor! İsrail ordusu kalıcı işgale başladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birlikleri, işgali genişletmek ve kalıcı hâle getirmek için yoğun saldırılar düzenledikleri Gazze Şeridi’ne girdi. Çeşitli bölgelerde düzenlenen saldırılarda biri doktur biri gazeteci 14 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, son olarak paraşütçü tugayının Gazze Şeridi’ne girdiği ve girişinin 24 saat aldığı belirtildi. Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi hâline geleceği, İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği kaydedildi. İsrail ordusuna ait birliklerin, taktik olarak geçmiştekilerin Sümeyra Karaslanksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.  Siyonistlerin yoğun bir şekilde devam ettirdiği bombardımandan kaçan siviller Gazze Limanı’na sığınırken, liman büyük bir kampa dönüştü. 

HASTANELER YOK EDİLİYOR

Katiller ordusu, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi’nde en az 10 hastane ve kliniği hedef aldı. Bu saldırılar sonucu söz konusu sağlık merkezleri tamamen ya da kısmen hizmet dışı kaldı ve Gazze’deki sağlık sisteminin üzerindeki yük daha da arttı. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, bölgede hâlihazırda yaklaşık 400 bin kişi tıbbi hizmete ulaşamıyor. 

ŞEHİT SAYISI 54 BİNE DAYANDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 53 bin 939’a yaralıların sayısı da 122 bin 797’ye yükseldi.

HEM KATİL HEM HIRSIZ

Bu arada Gazze’ye bombalar yağdırıp bir yandan da açlığı silah gibi kullanan işgalci siyonistler, az da olsa bölgeye gönderilen yardımlara göz koydu. Birleşik Arap Emîrliklerinin Gazze’ye gönderdiği 23 tır insani yardımın, İsrail güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yağmalandığı belirtildi. BAE’nin gönderdiği gıda malzemesi taşıyan 103 tırdan sadece 24’ünün Gazze’ye girişine izin verildiği, bunlardan sadece birinin depolara ulaştığı ifade edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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