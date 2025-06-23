Türkiye’den Filistin’e büyük jest: UNRWA’nın yeni merkezi İstanbul’da

Türkiye, Filistinli mültecilere hizmet veren Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile yeni bir döneme giriyor. İstanbul’da kurulacak olan UNRWA temsilciliği için Türkiye ile ajans arasında anlaşma imzalandı.

Türkiye, Filistinli mültecilere hizmet veren Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile yeni bir döneme giriyor. İstanbul’da kurulacak olan UNRWA temsilciliği için Türkiye ile ajans arasında anlaşma imzalandı.

Anlaşma, 51. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında gerçekleşti.

Türkiye’nin ajansa verdiği siyasi ve mali desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendirilen bu hamle, iş birliğini güçlendirecek.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın ajans ile Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

UNRWA GENEL KOMİSERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, anlaşmayı “stratejik bir karar” olarak nitelendirerek memnuniyetini dile getirdi. Lazzarini, “Bu yeni ofis, UNRWA’nın siyasi ve mali destek tabanını genişletmesini sağlayacak” dedi.

Lazzarini, Türk hükümetinin savaş döneminde UNRWA’ya yaptığı insani yardım ve Gazze’ye buğday unu desteğini artırmasını takdirle karşıladığını ifade etti.

İlgili Haber Bakan Fidan: İslam dünyasının sesini tüm dünyaya duyurduk

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAKLIK GÜÇLENECEK

UNRWA, imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nın Türkiye ile ajans arasındaki iş birliğini artıracağını ve Türk kurumları ile halkı arasında daha güçlü bir ortaklık kurulmasına imkan sağlayacağını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN UNRWA'YA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

UNRWA, Türkiye’nin 1949’dan beri ajansın Danışma Komisyonu üyesi olduğunu ve Filistinli mültecilere hizmet sunan ajansın uzun soluklu destekçisi olduğunu vurguladı.

UNRWA, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye ve Ürdün’deki Filistinli mültecilere temel sağlık, eğitim ve acil yardım hizmetleri sağlıyor.