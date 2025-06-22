Bakan Fidan: İslam dünyasının sesini tüm dünyaya duyurduk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Konsey Dönem Başkanlığını devraldığımız toplantıda bir hitapta bulunarak bizleri onurlandırdı" diyen Bakan Fidan, toplantıya iştirak eden mevkidaşlarına ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bakan Fidan, İstanbul Oturumu'nda alınan kararları şöyle değerlendirdi:

"Bölgemizin ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde, Müslüman ülkeler olarak yoğun ve verimli istişarelerde bulunduk. Bugün onaylanan İstanbul Bildirisi’yle İslam dünyasının küresel meselelerdeki ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk.

İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların ortak sorunlarına dair çözüm önerileri içeren 156 karar kabul ettik. İki gün boyunca, en önemli gündem maddemiz İsrail’in bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan saldırgan tutumuydu. İran'daki gelişmeler çerçevesinde bir Temas Grubu kurmaya karar verdik.

İİT, 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanmasına karşı İslam ümmetinin ortak siyasi tepkisini örgütlemek üzere kurulmuştu. Bugün de mazlumların gözyaşı, zalimlerin zulmü sona ersin diye çalışıyoruz. Filistin davasının savunucusu ve Filistin halkının sesiyiz. İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma stratejisinin, Filistin’de yaşanan soykırımı unutturmasına izin vermeyeceğiz.

İİT, yaklaşık 2 milyar Müslümanı temsil ediyor. Dillerimiz farklı olsa da dualarımız aynıdır. İslam dünyası olarak bize düşen ayrılıklarda değil, ortak değerlerde buluşmaktır. Sorunlarımızı ancak sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, birlik ve dayanışma içinde hareket edebildiğimizde çözebiliriz. Bu anlayışla, Dönem Başkanlığımız boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha etkin olması için çaba harcayacağız. İslam âleminin barış ve huzuru için çalışacağız.