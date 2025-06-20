İİT zirvesi İstanbul'da başlıyor! Bakan Fidan ağırlayacak, İran da katılıyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında yaşanan bölgesel savaş tehdidi devam ederken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, İstanbul’da toplanacak. Yarın başlayacak toplantı, iki gün sürecek.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasını taşıyan toplantıya 40’tan fazla dışişleri bakanının katılması öngörülüyor. Toplantının ana gündemi ise İsrail’in İran başta olmak üzere Gazze, Lübnan ve Yemene yönelik saldırıları olacak. Diplomatik kaynaklar, daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılımın söz konusu olduğuna dikkat çekerken, toplantılarda, İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra İİT’e bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1.000 civarında katılımcının yer almasının beklendiğine işaret etti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILACAK