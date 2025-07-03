Ateşkes tarihi netleşiyor! Üst düzey yetkili açıkladı

Gazze'de ateşkesin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İsrail kanadı 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ederken, Hamas'ın 24 saat içerisinde teklife cevap vereceği tahmin ediliyor. İsrailli üst düzey bir yetkili, "Kabul ederlerse ateşkes önümüzdeki hafta gerçekleşebilir" diyor.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de 60 günlük ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi bekleniyor. İsrail medyasına konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Hamas’ın esir takası ve ateşkes teklifine 24 saat içinde cevap vereceğini öngördüklerini belirterek, “Kabul ederlerse ateşkes önümüzdeki hafta başlayabilir" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN BİTME ZAMANININ GELDİ"

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "Umalım da bu işin bitme zamanının geldiğini anlasınlar. Daha önce bitmemesinin nedeni Hamas'ın esirler üzerindeki kontrolünü bırakmak istememesi" diye konuştu.

10 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 60 günlük ateşkes ve esir anlaşmasına dair yeni teklifin kesin detayları belirsizliğini koruyor. İsrail ve ABD medyasına göre anlaşma, Hamas’ın 10 canlı İsrailli esiri serbest bırakması ve 18 esirin cenazesini teslim etmesini kapsıyor.

HAMAS, KALICI ATEŞKES İSTİYOR

Ateşkes görüşmelerinde Hamas, "saldırıların kalıcı olarak sona erdirilmesi, insani yardımın Birleşmiş Milletler tarafından yürütülmesi ve İsrail’in, 2 Mart’ta bulunduğu pozisyonlara geri çekilmesi" taleplerinde ısrar ediyor.