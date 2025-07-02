Altın fiyatları frene bastı! Gazze’de ateşkes sağlandı

Altın fiyatlarında son dakika! 2 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.275 TL ve ons 3.340 dolardan güne başlıyor. Dün 3.358 dolara kadar yükselen ons altın, “Gazze’de ateşkes” haberinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Ancak ABD Senatosu, Trump'ın vergi ve harcama tasarısını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Bu tasarının yasalaşması halinde ülke borcunun ​​3,3 trilyon dolar artması bekleniyor. Mali endişeler, altındaki düşüşü de sınırlı tutuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında haftanın ilk iki işlem gününde yaşanan yükseliş hareketi, hafta ortasında hız kesti. Dün en yüksek 3.358 doları test eden ons altın, bugün ilk işlemlerde yönünü aşağı çevirerek 3.340 dolara geriledi. Geçen hafta 3.274 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bu hafta primli görünümünü sürdürmeye devam ediyor.

2 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 2 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.275 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.255-4.295 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dün fiziki gram satış fiyatı 4.300 TL’ye kadar yükselmişti. Bu arada sabah saatlerinde çeyrek altın ise 7.005 TL’den satılıyor.

GAZZE’DE ‘ATEŞKES’ ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze’de 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini belirtti ve Hamas'a da bu anlaşmaya uyma çağrısında bulundu. Trump, bu süreçte savaşı sona erdirmek için çabalayacaklarını da söyledi. Söz konusu gelişmeler jeopolitik risklerde de gerilemeye işaret ederek, piyasalarda güvenli liman talebini düşürdü.

ALTINI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Öte yandan zayıflayan ABD doları, ülke ekonomisine dair mali endişeler ve küresel ticaret belirsizlikleri altın fiyatlarında daha fazla düşüşün önüne geçti.

ABD Senatosu da Trump'ın vergi ve harcama tasarısını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Bu tasarının, ülke borcunu ​​3,3 trilyon dolar artırması bekleniyor.

Trump ayrıca ABD-Japonya ticaret görüşmeleri konusunda hayal kırıklığını da dile getirerek, Japon ithalatına %35'lik gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

DİKKATLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Bu arada FED Başkanı Powell, tarifelerin etkisine dikkat çekerek faiz indirimleri konusunda sabırlı olmaya devam ettiklerini ancak bu ay bir indirimi dışlamadıklarını da söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise eylüle kadar indirim bekliyor. Yatırımcılar, ABD'den bugün ve yarın gelecek istihdam rakamlarına odaklanırken, onsta 3.285 dolar destek ve 3.370 dolar direnç olarak gösteriliyor.